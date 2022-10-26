微軟業績超標 雲端略低預期

軟體製造商微軟 第一財季業績超越預期，但雲端收入未達預期；上季淨利175.6億元，下降14%；每股獲利2.35元，高於Refinitiv分析師 預期的2.3元；毛利率69.2%，低於StreetAccount普遍預期的69.8%；營收 501.2億元，成長11%，高於預期的496.1億元。

微軟的智慧雲端業務部門，包括Azure公共雲，以及Windows Server、SQL Server、Nuance和企業服務，上季營收203.3億元，成長了20%，略低於StreetAccount分析師普遍認為的203.6億元。

微軟表示，上季Azure營收成長35%，低於前季的40%，也低於StreetAccount調查分析師估計的36.9%。包含Microsoft 365生產力軟體訂閱、LinkedIn和Dynamics的生產力和業務流程部門的營收為164.7億元，成長9%，高於StreetAccount估計的161.3億元。

更多個人計算部門營收總計133.3億元，略低於StreetAccount估計的131.2億元。該部門包括Windows、Xbox、Surface和來自Bing搜索引擎的廣告。

向設備製造商銷售Windows版權的營收同比下降15%，低於7月初估計的高個位數跌幅。科技顧問Gartner本月初表示，本季PC出貨量同比下降19.5%。