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YouTube廣告弱 Alphabet財報差

財經新聞組／綜合報導

Alphabet第3季獲利和營收弱於預期，股價在25日盤後延長交易中下跌。

由於客戶在線上廣告支出的持續下降，營收成長從一年前的41%放緩至僅有6%。除了疫情初期的一段時期外，這是自2013年以來成長最疲軟的單季。

YouTube廣告收入從一年前的72.1億元下滑約2%至70.7億元；與分析師之前預計成長約3%背道而馳。Alphabet本季整體廣告收入為544.8億元，略高於去年同期。

該公司每股獲利(EPS)為1.06元，不如Refinitiv估計的1.25元。營收為690.9億元，低於預期的705.8億元。

YouTube廣告收入70.7億元，未達StreetAccount估計的74.2億元。雲端營收69億元，高於估計的66.9億元。流量獲取成本(TAC)為11.83元，低於預期的12.38元。

過去幾季，數位廣告市場受到支出放緩的打擊，因為企業在通膨和利率上升的情況下縮減了預算。

隨著不斷上升的通貨膨脹抑制數位廣告的成長，谷歌和Meta Platforms Inc.旗下臉書和Snap Inc.所屬的Snapchat等競爭對手正在為縮水的市場而戰。

Snap上周公布史上最慢的單季銷售成長，拖累Alphabet股價下跌。即使谷歌的搜索業務比社交媒體廣告更能免受經濟波動的影響，但也開始出現疲軟跡象。

Global X ETFs研究分析師迪塞(Tejas Dessai)表示，雖然谷歌能在經濟低迷時期採取措施控制成本，但該公司需要時間才能看到效益，「這是一家大公司，瘦身需要一些時間。」

Alphabet無法免受經濟放緩影響。這家搜索巨頭已削減其Area 120孵化器計畫，並要求該集團員工重新申請至其他部門工作。

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