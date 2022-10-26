葉倫暗示 買回20年期美債

美國財政部長葉倫暗示，有可能買回部分流動性較差的20年期美國公債。(美聯社)

美國財政部 長葉倫 暗示，經過徵詢債市參與者有關改善流動性的做法之後，有可能買回部分流動性較差的20年期美國公債。

葉倫25日表示：「這是其他很多政府不時會做的事，我不認為這將成為我們的主要干預工具，但可以想像有些事情是可以做的。」

美國財政部預計在11月2日發布每季再融資公告，這個聲明通常會對債務管理政策進行微調。

葉倫日前已表示，由於財政部擴大發債，且法規抑制金融機構的購債意願，她「擔憂市場流失適度的流動性」。此外，債市交易商預期聯準會 （Fed）可能在明年3月前再升息2個百分點，也不願進場。

聯準會（Fed）快速升息、又啟動量化緊縮（QT），正導致公債市場流動性持續惡化。專家表示，由於美元猛升，各國央行為捍衛本幣，將被迫拋出美國公債以籌集美元，加重美債賣壓。

巴隆金融周刊報導，在美國公債持續重挫之濟，美國公債市場陷入「流動性減弱漩渦」，流動性日益枯竭，若進一步惡化，將衝擊美股及經濟。

美國財政部本月向美國公債初級交易商徵詢他們對買回債券計畫利弊的看法。由市場參與者組成的財政部借貸諮詢委員會已建議政府考慮此舉。

葉倫坦言，美國20年期公債交易量相對不足。她說，「美國20年期公債一直有流動性較差的問題，但我們還沒有就此作出任何決定」。

專家指出，財政部可能進行「扭轉操作」，也就是發行市場上交易較熱絡的其他年期公債，買回20年期公債，藉此調整財政部的公債發行結構，讓資金能更有效的運用，以提振交易量及債市穩定性。

葉倫強調，全球經濟和市場的壓力，可能擾亂美國金融體系，不過，目前而言美國金融體系仍具有韌性。葉倫說，目前為止，美國的金融體系尚不足為慮，放款標準仍高，銀行資本充足，家庭和企業財務狀況良好。她強調，金融穩定一直是她的優先考量。