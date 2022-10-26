我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝

俄「髒彈指控」：將烏拖入核戰的升級藉口？

葉倫暗示 買回20年期美債

編譯任中原、劉忠勇／綜合報導
美國財政部長葉倫暗示，有可能買回部分流動性較差的20年期美國公債。(美聯社)
美國財政部長葉倫暗示，有可能買回部分流動性較差的20年期美國公債。(美聯社)

美國財政部葉倫暗示，經過徵詢債市參與者有關改善流動性的做法之後，有可能買回部分流動性較差的20年期美國公債。

葉倫25日表示：「這是其他很多政府不時會做的事，我不認為這將成為我們的主要干預工具，但可以想像有些事情是可以做的。」

美國財政部預計在11月2日發布每季再融資公告，這個聲明通常會對債務管理政策進行微調。

葉倫日前已表示，由於財政部擴大發債，且法規抑制金融機構的購債意願，她「擔憂市場流失適度的流動性」。此外，債市交易商預期聯準會（Fed）可能在明年3月前再升息2個百分點，也不願進場。

聯準會（Fed）快速升息、又啟動量化緊縮（QT），正導致公債市場流動性持續惡化。專家表示，由於美元猛升，各國央行為捍衛本幣，將被迫拋出美國公債以籌集美元，加重美債賣壓。

巴隆金融周刊報導，在美國公債持續重挫之濟，美國公債市場陷入「流動性減弱漩渦」，流動性日益枯竭，若進一步惡化，將衝擊美股及經濟。

美國財政部本月向美國公債初級交易商徵詢他們對買回債券計畫利弊的看法。由市場參與者組成的財政部借貸諮詢委員會已建議政府考慮此舉。

葉倫坦言，美國20年期公債交易量相對不足。她說，「美國20年期公債一直有流動性較差的問題，但我們還沒有就此作出任何決定」。

專家指出，財政部可能進行「扭轉操作」，也就是發行市場上交易較熱絡的其他年期公債，買回20年期公債，藉此調整財政部的公債發行結構，讓資金能更有效的運用，以提振交易量及債市穩定性。

葉倫強調，全球經濟和市場的壓力，可能擾亂美國金融體系，不過，目前而言美國金融體系仍具有韌性。葉倫說，目前為止，美國的金融體系尚不足為慮，放款標準仍高，銀行資本充足，家庭和企業財務狀況良好。她強調，金融穩定一直是她的優先考量。

美國在外流通公債總額。(資料來源:美國財政部)
美國在外流通公債總額。(資料來源:美國財政部)

財政部 葉倫 聯準會

上一則

衰退影響有限 能源業獲利佳

下一則

日本隱形干預匯市…新常態

延伸閱讀

財長葉倫暗示可能買回美債 點名20年期債流動性差

財長葉倫暗示可能買回美債 點名20年期債流動性差
葉倫：正降低美企對台晶片依賴 防中國地緣政治脅迫

葉倫：正降低美企對台晶片依賴 防中國地緣政治脅迫
葉倫說強勢美元是「合理結果」 形同為美元升勢開綠燈

葉倫說強勢美元是「合理結果」 形同為美元升勢開綠燈
葉倫：OPEC+減產對全球經濟不利

葉倫：OPEC+減產對全球經濟不利

熱門新聞

美國人認為退休準備金應該要有125萬美元，比去年大增20%。示意圖。（美聯社）

最新訪調 美國人認為退休準備金要「這個數」才夠

2022-10-25 20:32
巴菲特挑選個股的精準眼光教人豔羨，但他不建議散戶這樣做。（路透）

巴菲特今年買的這支股票報酬率133% 漲勢能持久？

2022-10-21 03:20
雖然有些令人失望的財報，但華爾街以高調結束了動盪的一周，美股21日上漲。在科技股方面，社交媒體公司Snap在上季營收11.3億元低於預期後下跌28.21%。路透

傳Fed緩升息 道指飆748點

2022-10-21 17:03
馬斯克說他和巴菲特不一樣，有在研發實際的產品。路透

馬斯克與巴菲特畫清界線：我有產品

2022-10-21 12:12
三星電子擬透過先進製程和大舉投資來提高晶片製造事業的競爭力。（路透）

三星再喊2027年擴大晶圓代工產能兩倍 並推1.4奈米晶片

2022-10-21 19:24
美銀策略師表示，從比特幣近來與其他資產的相關性來看，投資人目前又將比特幣視為避險資產。 路透

美銀：比特幣又恢復避險資產之身

2022-10-22 11:06

超人氣

更多 >
這7種食物 大廚都說別買冷凍過的

這7種食物 大廚都說別買冷凍過的
路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡
世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了
鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資

鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資
中共20大團派全滅 新華社：一些領導同志「主動提退」

中共20大團派全滅 新華社：一些領導同志「主動提退」