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中共20大打破七上八下 新華社稱領導職務「不是鐵椅子」

疫情所致？全美各州學生數學、閱讀成績「創紀錄退步」

財經簡訊

財經新聞組／整理

Schlumberger更名為SLB

全球最大的油田服務提供商Schlumberger將以全新名稱、配色和標誌重新命名為SLB，以凸顯其對低碳未來的雄心壯志。這家近百年歷史的公司以其創始家族的名字命名，現已成為鑽井和地下分析等油田服務和設備領域的巨頭。但它已擺脫舊產品線，並自我重塑為數位服務提供商和潔淨能源的支持者。

Beyond Meat推牛排產品

Beyond Meat即日起推出牛排產品，將在全美5000多家克羅格(Kroger)和沃爾瑪賣場以及Albertsons、Ahold Delhaize、Jewel-Osco、Sprouts和其他地方雜貨店推出。採用一口大小的包裝，以蠶豆蛋白為基礎，每份含有21克蛋白質。飽和脂肪含量也低於牛排，不含膽固醇。10盎司包裝售價7.99元。

特斯拉上季中國營收增65%

特斯拉24日向美國證券交易委員會(SEC)遞交10-Q文件，披露該公司第3季營運細節。文件顯示，2022年第3季特斯拉在中國市場收入達51.31億元，同比增加64.8%。今年前3季特斯拉中國收入達135.68億元，同比成長50.5%。

小鵬汽車發表駕駛輔助系統

中國電動車製造商小鵬汽車發表其最先進的半自動駕駛系統XNGP，希望在日益激烈的競爭中提高對其汽車的吸引力。XNGP是其最新的高級駕駛輔助系統(ADAS)，也是小鵬對特斯拉Autopilot的回應。該軟體讓汽車能夠自動執行一些駕駛功能，但需要駕駛員專注把握方向盤。

10月PMI跌幅 危機之後最大

標普全球(S&P Global)表示，美國綜合採購經理人指數(PMI)產出指數從9月終值49.5降至10月的47.3。低於50的讀數代表收縮。在2020年春季第一波新冠疫情期間的低迷外，按照標普全球的衡量標準，企業產出正以2007-2009年全球金融危機以來最快的速度下滑。

谷歌與以色列大學合訓專才

Alphabet Inc旗下谷歌和以色列Reichman大學合建一所培訓高科技專業人士的學校，提供電腦編程、銷售和數據分析等課程。以色列擁有充滿活力的高科技行業，但技術熟練勞工的嚴重短缺導致數以萬計的職位空缺。該大學表示，高科技學院將資助來自代表性不足社區的學生。

特斯拉 汽車 以色列

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表現優於大盤 個股值得關注

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