表現優於大盤 個股值得關注

零售業陸續公布財報，結果顯示，航空業表現優異，Target、沃爾瑪和好市多 等零售巨頭各自面臨各種不利的宏觀因素，Jefferies提出一個問題：除旅遊外，消費者可支配支出更強勁的領域有哪些?

麥當勞與Cactus Plant Flea Market時尚品牌合作推出限量版成人快樂餐，消費者對它的興趣變得非常濃厚。人們對Yum Brands(百勝餐飲)連鎖店的官網和社媒的興趣也有所增加，這是個好兆頭。分析師 巴瑞許(Andy Barish)預計，根據強勁的家庭資產負債表以及對速食和休閒餐飲業的同店銷售數據分析，消費者的需求將保持強勁。

根據Jefferies對社交媒體趨勢的追蹤，休閒領域的佼佼者是Brunswick Corporation。分析師格雷斯根(Anna Glaessgen)認為，該公司已持續受益於更年輕、網路活躍度高的客戶群體越來越投入划船活動。該公司預計將繼續提升休閒支出的市占率，因為可為它帶來新客戶。

Jefferies還發現消費性必需品的一個有趣趨勢。強大的搜索和網路流量顯示，消費者對寶鹼新推出的Downy Rinse and Refresh很感興趣。分析師格朗帝(Kevin Grundy)還指出，高露潔的網路流量也很高，該公司在個人護理產品組合中繼續顯示出強勁動能。

至於食品方面，Jeffreries指出，McCormick & Company , Incorporated和Cape Range Ltd的網路流量有所增加。後者的增加得益於該公司與流行品牌Frank's RedHot合作推出多種新產品。

網路流量和社媒興趣顯著增加的其他公司還有Lindblad Expeditions、PriceSmart, Inc.、Denny's Corp、e.l.f. Beauty以及Carter's, Inc.；它們都可能會因轉向平價消費受益。（財經新聞組）