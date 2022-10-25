小摩總裁：衰退是抗通膨的代價

摩根大通總裁平托(Daniel Pinto)在阿根廷長大，對一國失去對通貨膨脹 的控制有著深刻的的印象。

他說，如果工人在發薪水不趕快將薪水兌換成美元，很可能會損失20%的薪水。「超市永遠不停地給產品重新貼標籤，有時一天10到15次。」「等營業時間結束，所有標籤都得撕掉，在第二天重新開始。」

雖然有越來越多聲音呼籲，在部分物價趨緩跡象下，Fed應該放慢或停止升息，但平托並不支持這種說法。他說：「我認為將通膨重新納入總體考量非常重要。如果它在一段時間內導致稍微深度的衰退，那就是我們必須付出的代價。」

他表示，Fed不能讓通膨在經濟中扎根。過早恢復寬鬆貨幣政策可能會重蹈70年代和80年代的覆轍。

這就是為什麼他認為Fed更可能在利率 方面採取激進措施。聯邦基金利率可能會在5%左右達到峰值；平托說，隨著失業率上升，這可能會抑制通貨膨脹。目前失業率在3%至3.25%的範圍內。

就像最近一連串其他企業主管的言論，包括戴蒙和高盛 美國CEO所羅門(David Solomon)，由於Fed的政策導致經濟面臨衰退。唯一的問題是經濟放緩會有多嚴重。

平托說，「我們正在應對的市場，每天都在評估衰退的可能性以及衰退的深度。」

今年的經濟形勢與近代史上任何時候都不同。除了商品和服務價格的迅猛上漲外，企業獲利相對具有韌性，讓尋找放緩跡象的投資人感到困惑。

但平托認為，獲利預期還沒有下降到足以反映即將發生的事情，這可能意味著市場再次下跌。史坦普500指數截至21日，今年來已下跌21%。

他說，「我認為市場底部還沒有到。」「當考慮到明年的企業獲利時，預期可能仍然過高；包括史指在內的一些股票的本益比可能有點高。」