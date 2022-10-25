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疫情所致？全美各州學生數學、閱讀成績「創紀錄退步」

經通膨調整後 大學學費下滑

財經新聞組／綜合報導

大學學費不斷攀升。但根據追蹤大學學費和助學貸款趨勢的College Board的最新報告，按照歷史標準，今年的學雜費增幅非常低。

在2022-23學年，兩年制學校學生的平均學雜費上漲1.6%至3860元，四年制公立大學本州學生平均學雜費上漲1.8%，達到1萬940元，四年制私立大學平均學雜費上漲3.5%至3萬9400元。

經通膨調整後，平均學雜費反呈下降。

College Board資深政策研究科學家、報告共同作者Jennifer Ma說，「今年提高學雜費的高校比去年多。然而，以歷史標準衡量，公立學校的平均增幅仍然很低。」

報告發現，在調整通貨膨脹後，學雜費減去助學金、獎學金和教育稅收優惠之後淨額也偏低。

即使如此，許多專家表示，大學學費已經高到讓人受不了。

無黨派研究小組預算和政策優先中心分析顯示，大幅削減對高等教育的國家資助導致學費大幅上漲，放任學生承擔更高的大學學費。

由於很少有家庭能夠承擔得起，只能越來越依賴舉債，將未償學貸餘額推高至1.7兆元。有些學生則是完全選擇輟學。

College Board表示，2021-22年度學貸也出現下降，為連續第11年下降。然而，學貸減少的部分原因是本科生取消入學，因為負擔不起。

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