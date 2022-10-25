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科技股財報來襲 普遍不看好

財經新聞組／綜合報導
美股大型科技公司本周將發布財報。（路透）
美股大型科技公司本周將發布財報。（路透）

第3季財報季本周迎來重頭戲，美國最大5家科技公司：Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta和微軟將先後公布財報。

當前美股整體低迷，投資人無不期待這5家科技公司的業績能帶來樂觀情緒。不過分析師警告，過去兩年由疫情推動的數位活動激增告終推動廣告商營收下滑，這些大型科技公司將面臨前所未有的支出放緩問題。估計5大科技公司第3季總營收成長將放緩至10%以下；相較之下，去年全年營收成長29%，達到1.4兆元。

分析師認為，線上支出和數位廣告預計將延續上半年的急劇放緩，繼續拖累各家公司的業績表現。

雖然Meta與Snap部分受到蘋果隱私政策變化的影響，降低了廣告定位的準確性，但經濟放緩和可能陷入衰退也導致許多廣告客戶暫停或減少支出。如果Meta第3季營收出現5%的下降，可能會引發市場擔憂。

大型科技公司的業績也很可能將受到強勢美元的影響。

而在爆炸式成長時期終結的背景下，部分公司開始撙節支出。Meta上月已凍結「大部分職位」的招聘；而谷歌也關閉了一些表現不佳的部門，並放慢招聘步伐。

市場普遍對這5家公司業績持謹慎態度。預計Alphabet第3季每股獲利將1.25元，同比下降11%；銷售額預計將僅增9%達到583.5億元。

市場預期亞馬遜上季營收1275.8億元，同比成長15.13%；部分原因是第3季多了第二個Prime Day以提振銷售。每股獲利0.2元，同比下降33.02%。

華爾街預計蘋果第4財季營收888億元，上年同期為834億元；預計每股獲利1.27元，上年同期為1.24元。

分析師也預計微軟第1財季營收495.8億元，年增9.41%；每股獲利2.3元，同比成長1.32%。

市場預期Meta第3季營收274.1億元，較上年同期290.1億元下降5.5%，每股獲利1.89元，上年同期為3.22元。

營收 蘋果 分析師

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