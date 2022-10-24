抄底時機到？小摩看到中股增持良機 大摩說美債已跌深

中股慘遭拋售，摩根大通說，與基本面脫節，提供了增持良機。（歐新社）

摩根大通（JPMorgan Chase）首席全球市場策略師Marko Kolanovic認為，中國股票 的快速下跌與基本面「脫節」，為投資 人提供了增持良機。摩根士丹利（Morgan Stanley）表示，美國公債市場跌到足夠便宜的水準，可以見機進場。

Kolanovic周一撰寫的研究報告說：「基於預期的成長復甦、逐漸走出防疫政策以及貨幣和財政刺激措施，我們認為這是增持的好機會。」

作為華爾街今年看多聲量最高的策略師，Kolanovic還預測，美元的走強將提升日本、歐元區和英國富時100指數等國際市場的相對收益。

3月中旬，以Alex Yao為首摩根大通分析師發表報告，認為中國網路產業「不可投資」，並下調包括阿里巴巴在內28支股票的評級，在市場掀起軒然大波。兩個月後，Yao以監管環境改善為由，上調該產業評級，不過9月因營收疑慮下砍阿里巴巴目標價。

Kolanovic是去年機構投資人評選出來的股票相關策略師第一名，但他今年來的看多並不太成功。他在夏季時堅稱，美股有望在2022年逐步復甦，且史坦普500指數到年底可能持平收尾，一再敦促投資人逢低買入。

上周，Kolanovic削減了股票超配和債券低配的規模，指央行政策和地緣政治風險增加。本月稍早，他說此類風險恐導致史坦普500指數難以在年底達到4,800點的目標。

另一方面，由Matthew Hornbach帶領的摩根士丹利全球總經策略團隊周末撰寫報告指出，美國公債過去一年的歷史性熊市，最近已進入殖利率 足以補償風險的區間。

他們說，「在耐心等待了一年後，投資人現在可以看到美債殖利率的價值出現了」，應該要「等待合適時機買進，以期收獲明顯的期限溢價」。美國公債的期限溢價大幅上升，以某些指標衡量，已達到「前所未有的高度」。

不過，摩根士丹利也警告可能的幾個陷阱，特別是：「存在價值陷阱」，美債估值以空前快的速度達到了價值凸顯的水準，有理由保持謹慎；以及，在美債市場今年來下跌17%造成「交易流動性」不佳後，「市場人士年底前不能或不願冒險」愈發明顯。