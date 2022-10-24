我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港股巨跌 胡錫進為北京當局護航：投資者誤讀中國政策

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

抄底時機到？小摩看到中股增持良機 大摩說美債已跌深

編譯季晶晶／綜合外電
中股慘遭拋售，摩根大通說，與基本面脫節，提供了增持良機。（歐新社）
中股慘遭拋售，摩根大通說，與基本面脫節，提供了增持良機。（歐新社）

摩根大通（JPMorgan Chase）首席全球市場策略師Marko Kolanovic認為，中國股票的快速下跌與基本面「脫節」，為投資人提供了增持良機。摩根士丹利（Morgan Stanley）表示，美國公債市場跌到足夠便宜的水準，可以見機進場。

Kolanovic周一撰寫的研究報告說：「基於預期的成長復甦、逐漸走出防疫政策以及貨幣和財政刺激措施，我們認為這是增持的好機會。」 

作為華爾街今年看多聲量最高的策略師，Kolanovic還預測，美元的走強將提升日本、歐元區和英國富時100指數等國際市場的相對收益。

3月中旬，以Alex Yao為首摩根大通分析師發表報告，認為中國網路產業「不可投資」，並下調包括阿里巴巴在內28支股票的評級，在市場掀起軒然大波。兩個月後，Yao以監管環境改善為由，上調該產業評級，不過9月因營收疑慮下砍阿里巴巴目標價。

Kolanovic是去年機構投資人評選出來的股票相關策略師第一名，但他今年來的看多並不太成功。他在夏季時堅稱，美股有望在2022年逐步復甦，且史坦普500指數到年底可能持平收尾，一再敦促投資人逢低買入。

上周，Kolanovic削減了股票超配和債券低配的規模，指央行政策和地緣政治風險增加。本月稍早，他說此類風險恐導致史坦普500指數難以在年底達到4,800點的目標。

另一方面，由Matthew Hornbach帶領的摩根士丹利全球總經策略團隊周末撰寫報告指出，美國公債過去一年的歷史性熊市，最近已進入殖利率足以補償風險的區間。

他們說，「在耐心等待了一年後，投資人現在可以看到美債殖利率的價值出現了」，應該要「等待合適時機買進，以期收獲明顯的期限溢價」。美國公債的期限溢價大幅上升，以某些指標衡量，已達到「前所未有的高度」。

不過，摩根士丹利也警告可能的幾個陷阱，特別是：「存在價值陷阱」，美債估值以空前快的速度達到了價值凸顯的水準，有理由保持謹慎；以及，在美債市場今年來下跌17%造成「交易流動性」不佳後，「市場人士年底前不能或不願冒險」愈發明顯。

投資 股票 殖利率

上一則

美元在日銀疑似干預後仍上漲 英鎊因蘇納克獲勝交投震盪

下一則

習近平鞏固權力市場反應負面 中概股不支倒地

延伸閱讀

超級財報周 聚焦5看點

超級財報周 聚焦5看點
蘋果在內科技大咖下周公布財報 美股有希望繼續上攻

蘋果在內科技大咖下周公布財報 美股有希望繼續上攻
向現實低頭 華爾街大多頭小摩下修增持股市布局

向現實低頭 華爾街大多頭小摩下修增持股市布局
受銀行業財報支撑 美股自技術面底部反彈 那指大漲3.4%

受銀行業財報支撑 美股自技術面底部反彈 那指大漲3.4%

熱門新聞

巴菲特挑選個股的精準眼光教人豔羨，但他不建議散戶這樣做。（路透）

巴菲特今年買的這支股票報酬率133% 漲勢能持久？

2022-10-21 03:20
雖然有些令人失望的財報，但華爾街以高調結束了動盪的一周，美股21日上漲。在科技股方面，社交媒體公司Snap在上季營收11.3億元低於預期後下跌28.21%。路透

傳Fed緩升息 道指飆748點

2022-10-21 17:03
大摩預估，勞力士等中古名表的二手價將進一步下跌。(路透)

供過於求 勞力士等二手名表價格將續跌

2022-10-14 10:59
馬斯克說他和巴菲特不一樣，有在研發實際的產品。路透

馬斯克與巴菲特畫清界線：我有產品

2022-10-21 12:12
三星電子擬透過先進製程和大舉投資來提高晶片製造事業的競爭力。（路透）

三星再喊2027年擴大晶圓代工產能兩倍 並推1.4奈米晶片

2022-10-21 19:24
美銀策略師表示，從比特幣近來與其他資產的相關性來看，投資人目前又將比特幣視為避險資產。 路透

美銀：比特幣又恢復避險資產之身

2022-10-22 11:06

超人氣

更多 >
胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件
好市多標價「這符號」藏玄機 亞太區總裁證實：出清品

好市多標價「這符號」藏玄機 亞太區總裁證實：出清品
無聲勝有聲？紐時：「2詞語」是習近平沒說出口的焦慮

無聲勝有聲？紐時：「2詞語」是習近平沒說出口的焦慮
棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職
北京「習人幫」：習近平獨霸與胡錦濤「紅朝危機預言」

北京「習人幫」：習近平獨霸與胡錦濤「紅朝危機預言」