蘋果調漲Apple Music和TV串流服務價格 因授權成本增加

蘋果調高Apple Music和TV+等服務產品的價格。（歐新社）

蘋果 公司的音樂和TV+服務周一首度漲價，理由是授爟成本增加，這是是近幾個月串流產品愈來愈貴的最新例證。在競爭激烈的串流產業，此舉有可能讓對手取得優勢。

該公司Apple Music個人方案的訂閱費從每月9.99美元調高到10.99美元，家庭方案從每月14.99美元調高到16.99美元，即日起生效，比起Spotify Technology和亞馬遜的服務要貴。消息一出，Spotify的股價應聲大漲9.4%到97.07美元，是近三個月最大日內漲幅，稍後漲幅收斂到6.72%，以94.66美元做收。

至於TV+服務，蘋果將持續提供比Netflix或華納兄弟Discovery等競爭者為低的價格，但該服務建立廣大觀眾群的速度不如對手平台。TV+月費上調到6.99美元，比起先前的4.99美元，漲幅達40%。

基本款的Apple One捆綁包價格則調漲2美元到16.95美元。

適用於家庭的Apple One套餐月費從19.95美元上調到22.95美元，增加新聞、健身等服務的Premier套餐月費從29.95美元上調到32.95美元。

這是蘋果此類服務推出以來首次漲價。根據蘋果的聲明，音樂價格上漲「是因為版權成本增加」，反過來說，藝術家和詞曲作者將能透過串流賺取更多收入。此時正值總體經濟壓力嚴重打擊科技業之際，各家公司想方設法創造營收。

這有可能是對消費者願意在串流媒體產品上花多少錢的最新測試。迪士尼 8月宣布，Disney+的Premium服務月費漲價3美元到10.99美元，是近三年前推出串流媒體服務以來的最大漲幅。迪士尼控股的Hulu本月稍早也調漲訂閱價格。