我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

曾遭持槍搶劫 柏加大畢業華女嚴重抑鬱 母稱她自殺數次

超級財報周 聚焦5看點

編譯林聰毅／綜合報導
美股投資人將進入這波財報季最忙的一周。（歐新社）
美股投資人將進入這波財報季最忙的一周。（歐新社）

美股投資人本周將進入這波財報季最繁忙的一周，超過三分之一的史坦普500指數成份企業都將發布財報，包括蘋果、微軟、英特爾、亞馬遜、臉書母公司Meta、Google母公司字母等重量級科技業者，還有麥當勞、波音及可口可樂等產業大咖，市場將關注五大重點。

MarketWatch指出，本周將有165家史坦普500指數成分股發布上季業績，由於美國企業持續面臨強勢美元、利率上升、通膨居高不下，以及潛在經濟衰退等不利因素，這些財報將是年底前對美股基本面表現的最後一次全面解讀，也可能決定各類股的下一波走勢。

投資人將關注五大重點。首先是通膨對消費支出的影響、和年終購物季展望，這能從可口可樂、金百利克拉克、卡夫亨氏、美泰兒等業者財報窺見，優比速也將提供購物季貨運展望，亞馬遜則能說明電商銷售前景。

其次為線上廣告前景會有多糟。在經濟衰退中，以廣告為主要營收的科技公司面臨很高的風險，尤其是字母及Meta，同時市場競爭也日益激烈。上周Snap警告廣告主縮減行銷預算，讓產業前景蒙上陰霾。

第三為個人電腦（PC）需求何時反彈。顧能表示，上季PC出貨下降19.5%，為史上最大降幅，本周或許可從微軟、英特爾和蘋果的財報找到市場前景的線索。

第四為經濟衰退是否會拖累雲端運算業務。亞馬遜AWS、微軟Azure和Google Clound的第2季成長都較第1季放緩，隨著經濟疲軟，華爾街預估，這三大巨頭的第3季成長將進一步趨緩。

最後為企業是否即將縮減IT預算。 IBM上周表示，美國和亞洲的情況依舊強勁，但西歐的客戶日漸謹慎。戴爾PC銷售的急劇下滑，顯示預算緊縮。微軟和思愛普（SAP）都將提供有關IT支出的蛛絲馬跡。

微軟 預算 亞馬遜

上一則

歐盟微調立場 減少對中依賴

下一則

英國信評展望 穆迪降至負向

延伸閱讀

美超級財報周 5大看點

美超級財報周 5大看點
大仁說財經／PC寒冬 英特爾傳裁員千人

大仁說財經／PC寒冬 英特爾傳裁員千人
500億→160億 英特爾砍自駕估值

500億→160億 英特爾砍自駕估值
英特爾自駕事業Mobileye今路演 估值恐縮至200億元

英特爾自駕事業Mobileye今路演 估值恐縮至200億元

熱門新聞

大摩預估，勞力士等中古名表的二手價將進一步下跌。(路透)

供過於求 勞力士等二手名表價格將續跌

2022-10-14 10:59
巴菲特挑選個股的精準眼光教人豔羨，但他不建議散戶這樣做。（路透）

巴菲特今年買的這支股票報酬率133% 漲勢能持久？

2022-10-21 03:20
雖然有些令人失望的財報，但華爾街以高調結束了動盪的一周，美股21日上漲。在科技股方面，社交媒體公司Snap在上季營收11.3億元低於預期後下跌28.21%。路透

傳Fed緩升息 道指飆748點

2022-10-21 17:03
高盛建議逢低買進Meta。Meta今年來股價已下跌62.3%。（美聯社）

高盛：美股已出現若干可逢低買進的股票 點名GM和Meta

2022-10-16 23:42
馬斯克說他和巴菲特不一樣，有在研發實際的產品。路透

馬斯克與巴菲特畫清界線：我有產品

2022-10-21 12:12
三星電子擬透過先進製程和大舉投資來提高晶片製造事業的競爭力。（路透）

三星再喊2027年擴大晶圓代工產能兩倍 並推1.4奈米晶片

2022-10-21 19:24

超人氣

更多 >
胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因
阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科
刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶
小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈

小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈
路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感

路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感