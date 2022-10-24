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科技4巨頭財報 美股風向球

財經新聞組／綜合報導
蘋果（圖）、微軟、Google母公司Alphebet和亞馬遜這四家占標普500指數權重20%的公司，都將在發布財報。（路透）
蘋果（圖）、微軟、Google母公司Alphebet和亞馬遜這四家占標普500指數權重20%的公司，都將在發布財報。（路透）

美國股市上周五再度上演開低走高的大逆轉，有報導說聯準會（Fed）可能在12月開始放慢升息步調，美國公債轉而下跌，美股則掉頭大漲。 蘋果（Apple）在內四家市值最大企業下周將公布財報，將考驗美股能否自谷底繼續反彈。

美股三大指數周五收在盤中高點，道指大漲748.97點，漲幅2.5%，本月大漲8.2%，創下2020年11月來最佳三周表現。標普500指數和那斯達克綜合指數各漲2.4%和2.3%，三大指數本周漲幅都在4.7%以上。

據華爾街日報報導，Fed 下個月初勢必升息3碼（0.75個百分點），使聯邦資金利率升到3%至3.25%，但12月可能討論轉而較小幅度的升息。聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德和舊金山聯邦準備銀行總裁戴利則表示，11月將討論升息的幅度，以及何時放慢升息步伐。

美國10年期公債殖利率周五下跌，但周線仍然呈現連續12周漲勢，本周收在4.212%，接近過去10年的最高水準。對利率預期更為敏感的2年期債券殖利率周五也下滑，本周收盤報4.489%。市場周五所反映美國明年5月升息的水準已不到4.9%，低於周四的5.02%。

在交易員極度關注利率前景之際，美債市場的表現完全左右股市信心，實不足為奇。隨著美債殖利率從多年高點回落，美股便強勁上漲。

Truist Advisory Services首席市場策略師萊納（Keith Lerner）說：「本周市場的走勢都和利率波動以及美債的大幅動盪密切相關。」 「但整體來說，相對於利率上升的幅度，我認為市場還能挺住算不錯了。」

Thornburg 投資管理公司基金經理人霍夫曼（Christian Hoffman）說：「我認為目前處於Fed鷹派高調的最後幾局。」

瑞銀財富管理全球首席投資總監赫菲爾（Mark Haefele）評道：「我們相信，只要投資人可以料到聯準會降息或者經濟景氣的谷底，或者股價價位低到足以反映最差狀況 ，持續上漲的條件就會成熟。 」

蘋果、微軟、Google母公司Alphebet和亞馬遜這四家占標普500指數權重20%的公司，都將在下周發布財報。Horizon 投資服務公司執行長卡爾森說，由於這四家公司所占權值極大，「如果這些股票表現不好，就會帶給大盤繼續下跌的壓力。」

CNBC主持人克萊莫（Jim Cramer）表示 ，只要美國經濟不至出現嚴重趨緩，這些股票應該會有不錯表現。

微軟和Alphabet將於周二盤後公布業績，亞馬遜和蘋果則在周四盤後發布財報。投資人將密切留意升息、美元升值、高通膨對企業財報的影響。

這四家公司今年來只有蘋果表現優於大盤，今年來下跌17%；蘋果也是唯一最近幾季獲利和營收持續優於預期的公司，因此，投資人對蘋果的期待自然較高。

另三家公司也將反映關鍵領域的表現，可從微軟看個人電腦景氣，從Alphabet看廣告支出，從亞馬遜看消費走勢。這三家的雲端運算業績，也將成為下周的焦點。

殖利率 升息 投資

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