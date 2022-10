UPS、迪士尼搶人才 准員工秀刺青

企業找工不易,公司之間競相搶人才的態勢愈演愈烈,雇主不得不調整長期採行的職場和招聘策略,包括接受遠距工作、取消大學學位要求等等,如今,就連較少被提及的刺青這件事,雇主也讓步,准許員工大方秀出刺青。

迪士尼 (Disney)、優比速(UPS)和維珍航空(Virgin Atlantic)等企業已大幅放寬員工著裝和風格規範,允許上班時展現刺青;業界過去兩年間紛紛祭出鬆綁策略。

●優比速 放寬髮型蓄鬍

家庭修繕業者工作站(HomeDepot)前財務長托梅(Carol Tomé)2020年6月被任命為優比速執行長,她一上任致力重組,一心一意要提高全球53萬4000多名員工的工作滿意度,嚴格規範服裝與風格,「不允許留鬍子、不允許保有自然髮型,非裔美國人不允許蓄有黑人頭或辮子。」刺青政策比美國陸軍更嚴格。

向來以棕色制服和規範司機著裝著稱的優比速也決定順應環境,人力與文化副總裁巴特利特(Christopher Bartlett)坦言需要改變。

針對頭髮和鬍鬚,優比速原本禁止男性頭髮留到衣領或鬍鬚以下,新政策2020年11月推出,允許蓄有適合商務場合的鬍鬚及自然髮型。針對刺青,原本要求員工用長袖、長褲遮住。經過調查、討論後,2021年4月宣布新政策,允許展示刺青,但刺青不得有冒犯性文字或圖像,而且禁止出現在手、頭、脖子或臉上。

巴特利特說,如今對某些人來說刺青是不可或許的一部分。

●迪士尼 服裝更有彈性

迪士尼公園部門2021年4月也更新著裝和風格規範,允許員工展示刺青;該公司主管達馬羅(Josh D'Amaro)說,政策調整後更具包容性,髮型、珠寶、指甲樣式和服裝選擇更有彈性,而且允許適度展示刺青,讓員工展現其文化與個性。

迪士尼規定,除了臉部、頭部或頸部,允許在其他部位有不大於伸手可見的刺青,如果手臂或腿部有較大刺青,可穿匹配的織物紋身袖,任何描繪裸體、帶有冒犯或不當語言或違反公司政策的刺青被禁止。

●維珍航空 取消刺青禁令

英國航空業者維珍航空5月取消制服及展現刺青禁令;該公司人事長霍林斯沃思(Estelle Hollingsworth)聲明,許多人以刺青表達獨特身分,穿著制服的員工不該被排除在外。

就連強調紀律的美國陸軍也在刺青規定上鬆綁,6月進一步放寬刺青的展示部位,手部和頸後部可有刺青;2015年已先放鬆新兵和士兵手臂和腿部刺青數量限制。希望藉此讓更多人願意服役。

根據美國陸軍訓練與準則司令部(United States Army Training and Doctrine Command),18至34歲族群41%有刺青。

休斯頓大學(University of Houston)鮑爾商學院管理與領導學系(Bauer College of Business Department of Management and Leadership)副教授魯格斯(Enrica Ruggs)說,人們向來對刺青有負面印象,總認為刺青的人叛逆,雇主也對帶著明顯刺青的求職者有刻板印象、擔心有刺青的員工阻退顧客。

最近研究發現,多數刺青以紀念圖像、文化或職業標註等反映歸屬感。

魯格斯觀察顧客對有刺青人員的反應,發現員工無論有沒有刺青,銷售業績相當,負面刻板印象並不影響顧客對企業組織的看法;白領或創意工作的刺青員工甚至更受客戶青睞。

魯格斯說,允許並放鬆一些政策有助於提升員工士氣、擴大可雇用人員的選擇,員工開心更可提升工作效率。

民調機構拉斯穆森報導(Rasmussen Reports)1月調查發現,全美近半40歲以下的人有刺青,在所有年齡層,33%有刺青。

紐約市 議會有法案可望遏制對刺青者歧視 。該法案目前在紐約市行政法規中已禁止種族或性取向歧視,將新增刺青,雇主仍可決定是否強制員工遮蓋刺青,但必將要求聲明不展示刺青是「善意的職業資格限制」(bona fide occupational qualification)。

巴特利特說,優比速政策鬆綁後,有幾名員工在公司留言板張貼身上的UPS主題刺青;他認為,有人為優比速駕駛25年後決定在身上留下UPS刺青,別具意義,顯示這家公司對他們很重要。