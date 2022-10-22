Snap示警 本季營收零成長

Snap上季營收成長幅度為歷來最小，甚至預估本季營收將零成長。（路透）

社群媒體 Snap表示，上季營收 成長幅度為歷來最小，甚至預估本季營收將零成長。這傳遞一個更重大的警訊：仰賴廣告營收的眾家科技公司前途堪慮，而全球經濟展望黯淡的證據也再添一筆。Snapchat母公司Snap股價在20日盤後應聲暴跌，再度拖累臉書母公司Meta等社群媒體類股一起沉淪，推估約420億美元市值將人間蒸發。美股 大盤也未倖免。

Snap在美股20日盤後公布，第3季營收比去年同期成長6%至11.3億美元，略低於分析師預估，但增幅是2017年掛牌上市以來最小；淨損擴大400%至3.6億美元，包含大幅整頓組織與裁員20%的1.55億美元費用。上季每日活躍用戶年增19%至3.63億人，但平均每位用戶營收下滑11%至3.11美元，美國用戶瀏覽內容的時間減少5%，且瀏覽朋友分享的動態也不再那麼多。

Snap表示，過去一年來的一些因素持續影響營收成長，包括平台政策調整、總體經濟逆風以及競爭加劇，並警告許多廣告合作夥伴都正在縮減行銷預算，特別是在當前營運環境逆風強、成本壓力升高、資金成本也增加的情況，「我們預期未來幾個月的營運環境仍將挑戰不斷」；公司內部估算，本季營收將與去年同期約略持平，但未來幾季的業績難以預測。

美股接下來將迎接同樣仰賴線上廣告的大型網路公司的財報，第一個登場的Snap就交出如此難堪的成績單，投資人不免擔心字母和Meta等的業績也不會太好看。Snap股價在美股盤後一度暴跌27%，Meta和字母等也都大跌。美股21日早盤跌勢並無起色。彭博資訊推算，若維持如此跌勢，社群媒體類股市值將蒸發至少420億美元。

Forrester分析師齊克琳說，在經濟不景氣下，行銷團隊也面臨每個媒體計畫都要證明投資報酬率的壓力，[因此將集中資源投放到更少、更強的平台，遺憾的是，Snapchat能分到的廣告預算將進一步萎縮。