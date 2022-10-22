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財經簡訊

財經新聞組／整理

Verizon高費率讓客戶流失

Verizon Communications Inc.第3季獲利下滑23%，並且無線用戶成長低於市場預期，因為一些客戶選擇競爭對手AT&T Inc和T-Mobile US Inc.更便宜的費率方案。Verizon本季消費者業務流失18.9萬名每月付費電話用戶。該電信商在6月透過額外收費提高其費率價格，超過其本就偏高的方案。

卡友助陣 美國運通獲利佳

美國運通(American Express)表示，雖然擔心今年底可能出現經濟放緩，但由於商品、服務和旅行支出保持成長，其第3季獲利略有改善。該公司現在預計全年獲利將高於其先前預測的每股9.25元至9.65元。美國運通第3季營收成長24%至136億元，得益於運通卡會員跨境旅遊支出反彈21%。

Schlumberger獲利增65%

頂級油田服務提供商Schlumberger Ltd第3季獲利成長64.9%，超出華爾街預期，因為石油和天然氣價格飆升導致更多鑽探活動。由於原油價格保持在8年來的高點附近，石油和天然氣生產商尋求增產，從而提振了對設備、服務和技術的需求。本季布蘭特原油上漲33%，均價為每桶98.96元。

南韓擬立法要串流業付費

南韓國會就提議立法讓Netflix和Alphabet旗下的谷歌等全球內容提供商支付網絡費用進行了激烈辯論。隨著影音串流和其他數據使用量激增，南韓有意仿效歐盟委員會的作法，立法要求大型科技公司為電信基礎設施提供部分資金。但該提案要進入下一階段立法程序還有一段路要走。

馬斯克:衰退會拖到後年春天

特斯拉創始人兼CEO馬斯克認為，全球經濟下滑可能還會持續一年半。在21日清晨的一則推特交流中，這位善變的電動車高管和世界首富表示，經濟衰退可能會持續到「2024年春天」。這段話是對狗狗幣聯合創始人馬庫斯(Billy Markus)線上帳號名稱Shibetoshi Nakamoto推文的回應。

預算赤字減半？內有玄機

這個會計年度的聯邦預算赤字比去年足足減少了一半，但9月卻突然飆升，因為拜登總統的減免學貸政策，把過去30年的學貸總額濃縮到這個月的帳上。財政部統計，2022會計年度赤字比去年減少1.4兆元，批評者卻說，減免學貸政策就把聯邦債務一下推高4000億元。

南韓 石油 馬斯克

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