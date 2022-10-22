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GM福特要用業績自證脫離衰退

財經新聞組／綜合報導

通用汽車和福特汽車希望下周的財報能夠讓持懷疑態度的投資人相信，它們長達10年的努力已經成功地從經濟衰退周期中解脫出來。

華爾街懷疑，由於利率上升、油價上漲以及美國、歐洲和中國經濟放緩，消費者需求受到打擊，這兩家公司的2022年獲利預測都可能低於預期，2023表現不佳。

Berenberg分析師在報告中寫道：「即使今年以來汽車需求並未出現顯著下降，但2023年似乎越來越可能出現疲弱。」

通用汽車將於25日公布財報，福特定於26日。它們之前都已警告投資人，由於供應鏈和物流混亂，第3季業績將低於預期。華爾街投資人已經迫不及待地對汽車需求最終進入延遲已久的周期性衰退表達謹慎態度。

福特於9月19日表示，第3季獲利將受到供應鏈混亂和零件成本通膨的打擊，而二手車零售商CarMax於9月29日示警需求疲軟，自此之後主要汽車製造商和汽車經銷商集團的股價就一直下滑。

福特股價自發出獲利預警以來下跌19%，在1月13日觸及52周高點之後至今已腰斬。通用汽車股價自9月19日至今下跌19%，本月跌破2010年破產後重新IPO價格33元。

全球市值最高的汽車製造商特斯拉股價20日下跌，該公司警告可能無法實現將汽車交車量增加50%以上的全年目標。

摩根史坦利分析師喬納斯(Adam Jonas)在報告中寫道，「先是福特，然後是CarMax，然後是特斯拉。第3季應該會看到更多未達標和疲軟前景。我們暫時還不會看多。」

到目前為止，通用和福特都還沒有下修全年獲利預期。兩家公司高管都表示，需求依然強勁，庫存仍遠低於過去。緊縮的庫存使底特律汽車製造商仍能削減用於折扣和行銷的資金。

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