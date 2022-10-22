傳Fed緩升息 道指飆748點

雖然有些令人失望的財報，但華爾街以高調結束動盪的一周，美股21日上漲。

道瓊工業平均指數 上漲748.97點或2.47%至3萬1082.56點。史坦普500指數上漲86.97點或2.37%至3752.75點。那斯達克綜合指數上漲244.87點或2.31%至1萬859.72點。

21日的走勢延續了本周股市漲幅。史指和道指分別上漲4.7%和4.9%，而那指上漲5.2%。這是自6月以來所有三大股指最佳單周走勢。

雖然10年期美國國債殖利率 飆升至2008年以來的最高水平，而且企業財報喜憂參半，但股指仍然收漲。

銀行股是最大亮點，高盛上漲4.67%，摩根大通上漲5.25%。

財報限制了股指升幅。道指成分股美國運通和Verizon在發布上季財報後分別下跌1.73%和4.46%。在科技股方面，社交媒體公司Snap在上季營收11.3億元低於預期後下跌28.21%。

《華爾街日報》報導，部分Fed官員擔心大幅升息 會導致過度緊縮，10年期美國國債殖利率早盤從高位回落，可能是在本周大幅上漲後暫時觸頂的訊號。該報導似乎也因此提振了股市。

Fed大舉升息是今年美股跌入熊市的一個主要因素，交易員繼續提高對Fed將在何處停止升息的預期。