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指數顯示衰退近 Fed恐犯錯

財經新聞組／綜合報導
多項經濟指標顯示美國經濟即將步入衰退。（路透）
多項經濟指標顯示美國經濟即將步入衰退。（路透）

美國經濟本周發出一個低調的訊號：衰退正在逼近。如果Fed繼續試圖壓制通膨，可能會犯下政策錯誤。

根據經濟諮商會(Conference Board)的領先經濟指標(LEI)指數，9月情況惡化，較上月下降0.4%，過去6個月下降2.8%。

經濟諮商會資深經濟主管奧茲伊德林(Ataman Ozyildirim)表示，「LEI在9月再次下跌；近幾個月的持續下降趨勢顯示，年底前衰退的可能性越來越大。」他指出，由於高通膨、就業形勢放緩和信貸條件收緊給經濟帶來壓力，該指數「全面」疲軟。

該指數採用10項指標進行評估，包括製造業工時、失業救濟金申請、建築許可、股價指數和信貸利差。

通常，LEI不被視為主要經濟數據，不必然能很好地反映經濟狀況，但它的優點是納入計算的指標都是已知，因此沒有太多新訊息。

然而，在目前的環境下，該指數具有更大的意義，因為Fed正在尋求進一步收緊成長動能以努力降低猖獗的通膨。

這與一般的歷史趨勢背道而馳，Fed通常會在前景轉暗時放鬆政策。然而，Fed官員強調，升息的工作遠未完成。

SMBC Capital Markets首席美國經濟學家拉沃格納(Joseph LaVorgna)表示：「過於寬鬆的Fed一夕間展開不負責任的緊縮。」「當整體環境顯示它表現疲軟時，Fed通常不會升息。但在目前情況下，它不僅要大舉升息，還要承諾持續下去。」

他的研究證明，在之前經濟低迷時期，Fed總是同時降息或暫停動作。2020年初、2008年的金融危機和21世紀初的經濟衰退，以及以往多次經濟收縮都是如此。

他擔心Fed堅持收緊政策會導致更糟糕的結果，「政策的落後反應意味著Fed的全部影響尚未完全顯現。更令人擔憂的是，Fed的緊縮還沒有結束。」

LPL Financial首席經濟學家羅奇(Jeffrey Roach)表示，LEI的持續下跌至少可以給Fed一個減緩升息的理由。他預期Fed在11月會議升息3碼，但在12月將只升2碼，「一言以蔽之，這項指標不太可能改變11月會議的決定。」「不過它的確讓12月有了縮手的機會。」

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