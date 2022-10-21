美國貨櫃進口量銳減 供應面壓力從短缺轉為過剩

美國所有港口的貨櫃進口量在8、9月銳減。（路透）

在經歷兩年多的需求激增之後，進入美國港口的貨櫃進口量正急劇下滑，也讓人好奇，這個過去曾經被認為是供應鏈 壓力點的產業，何時才能觸底。

路透報導，美國所有港口的貨櫃進口量在5月創新高，之後略微減少，8、9月則是銳減。Descartes Datamyne追蹤的數據顯示，美國所有港口的貨櫃進口量正接近2019年來的最低水準。

分析師 指出，現在問題在於，這項衡量消費、整體經濟和貿易實力的趨勢線，是會在未來幾個月趨於平緩、緩解供應鏈困境，還是會隨著衰退逼近，讓原先的榮景轉變成蕭條。

運輸業分析師凱姆西斯（Walter Kemmsies）認為，「我們正回到2019年」，美國消費者的支出比率正回到歷史水準，也就是服務支出占70%，產品支出占30%。

他指出，8、9月貨櫃進口量大幅減少，是因為沃爾瑪和亞馬遜等零售商 今年稍早取消數十億美元的訂單所致，主因是購物者不再狂買運動褲、沙發、筆電及大螢幕電視等產品，轉而花錢在觀賞音樂會門票、出門旅遊、到餐廳用餐等服務。

美國零售商已積累大量的服裝、個人電腦、小家電及節慶裝飾品等庫存，在這些過剩產品完成出清之前，可能會暫停新的訂單。

標普全球公司已預測，全球貿易將在2022年和2023年將略為萎縮，然後在2024年恢復。美國銀行分析師也提出類似看法，「我們對近期就會大規模回補庫存的展望，抱持懷疑態度」。