亞馬遜 在義西提告 打擊假評

電子商務巨頭亞馬遜表示已在義大利和西班牙提起法律訴訟，以擴大封鎖虛假評論的力道。亞馬遜長期以來一直在對抗虛假或被操縱的評論，隨著新冠疫情封鎖期間網購暴增，問題更加嚴重。用戶透過匿名中介者在Telegram即時通訊網站上為亞馬遜產品撰寫五星級優評，以換取經濟回報。

日元跌破150 創32年新低

日元兌美元跌破150關鍵心理水平大關，達1990年8月以來的最低水平。日本 央行下周將舉行為期兩天的會議。政策制訂者已經排除升息的可能性，以防止貨幣進一步走弱。日本10年期國債殖利率也突破日本央行誓言捍衛的0.25%上限，最高來到0.252%。

擺脫經濟放緩 美航繼續獲利

美國航空第3季獲利4.83億元，與競爭對手同步預測旅遊需求將具有韌性，因為航空業繼續擺脫對經濟放緩的擔憂。截至9月30日當季，即使航班減少近10%，美國航空營收仍增至創紀錄的134.6億元，較2019年成長13%，代表即使票價上漲，乘客仍願買單。調整後每股獲利69分，高於預期的56分。

黑石獲利下降16%至14億元

全球最大另類資產管理公司黑石集團(Blackstone Inc)第3季可分配獲利同比下降16%，因市場低迷導致資產銷售急劇下降。可分配獲利從一年前的16億元降至14億元。根據Refinitiv的數據，每股可分配獲利為1.06元，低於一年前的1.28元，但略高於平均預期的99分。

上季獲利佳 AT&T 調升財測

電信商AT&T第3季調整後獲利優於預期，並調升全年獲利預期，因對電話和聯網服務的強勁需求，以及更多人升級到5G方案。AT&T在智慧手機和費率套餐方面的促銷優惠，也助其新增70.8萬名每月付費無線電話用戶，超過Factset估計的55萬2300名。

首申失業金21.4萬 3周新低

勞工部統計，截至10月15日當周調整後初領失業金人數21.4萬人，低於市場預期的23萬人，為3周來新低；前值修正後報22.6萬人。4周移動均值21.22萬人。有一周時間落差的持續申領人數138.5萬人，較上周修正後的136.4萬人增加2.1萬人，高於預期的137.5萬人；4周移動平均值136.5萬人。