殖利率現倒掛 絕對衰退指標

3個月期美債殖利率 18日高於10年期美債殖利率，這是相當不尋常的狀況，因為這是6-18個月後美國經濟衰退即將到來的最佳指標之一。

該指標成功地預測了近幾十年來所有的衰退，從未出現失誤。

美債殖利率曲線衡量美國國債 殖利率隨到期日增加的走勢。通常情況下，期限較長的美國國債殖利率會高於期限較短的美國國債。換言之，美債殖利率曲線一般而言呈上升走勢。然而，有時短期利率會高於長期利率，曲線會向下傾斜，稱為倒掛。

隨著Fed推高利率，殖利率曲線在2022年出現越來越多倒掛。3個月期美債殖利率18日自新冠疫情以來首次略高於10年期國債殖利率，預示著經濟衰退即將到來。

紐約Fed研究人員表示，10年期殖利率低於3個月期，可能是經濟活動即將放緩的最佳指標之一。

殖利率曲線會出現倒掛，主因Fed提高短期利率，就像今年一樣。通常情況下，這種作法會減少經濟活動，從而導致經濟衰退。

從目前的措辭以及可能在11月初再次升息 3碼來看，Fed非常擔心通膨氾濫。衰退當然不是Fed想要的目標，但根據Fed最近的聲明，對美國經濟而言，衰退可能還沒有根深柢固的通貨膨脹那麼糟糕。因此，當Fed升息時，殖利率曲線通常會出現倒掛，進而導致美國經濟衰退。

如果投資人用殖利率曲線作為進出股市的參考依據，情況會很複雜。美股今天處於熊市有各種各樣的原因，經濟衰退的前景無疑是其中之一。

因此，經濟衰退的前景對金融市場來說不一定是新聞，尤其是在當前環境下。而且從歷史上看，股市通常會在衰退結束前觸底。殖利率曲線可能會鞏固經濟衰退即將到來的信念，但這未必會帶來優勢。（財經新聞組）