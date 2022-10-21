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電動卡車福音 跨州充電無虞

財經新聞組／綜合報導

舊金山新創公司TeraWatt Infrastructure宣布將沿著從加州長灘到德州El Paso的10號州際公路，為重型和中型卡車開發第一個電動車充電中心網絡。

該公司今年籌集超過10億元用於建設充電基礎設施，該公司表示，這些設施將相距約150英里，位於高速公路出口1英里範圍內。

根據能源部數據，中型和重型卡車僅占美國車輛的4%左右，但由於其更大的車身尺寸和更長的行駛距離，這些車輛消耗超過25%的公路燃料，占公路碳排放量的近30%。

TeraWatt CEO帕默(Neha Palmer)表示，「雖然今天路上的電動長途卡車數量有限，但這些車輛的到來比想像的要快，我們需要預先準備好充電基礎設施。」

該公司表示，TeraWatt的充電中心將配備數十個直流快速充電器、直通式充電站以及用於長途和本地電動卡車經運的現場司機設施。第一批網站將於2023年上線。

拜登政府今年推出兩黨支持的基礎建設計畫，向各州撥款50億元，為州際公路沿線的電動車充電站提供資金。

運輸部9月批准所有50州、華盛頓特區和波多黎各的電動車充電站計畫，覆蓋約7萬5000英里的高速公路。各州還可獲得超過15億元的資金來幫助建造充電樁。

電動車 拜登 加州

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