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Snap營收弱於預期 用戶增19%

財經新聞組／綜合報導

社交媒體公司Snap第3季營收弱於預期，股價在延長交易中暴跌超過20%。這是華爾街線上廣告進入當前陷入困境的的第一份財報。

Snap第3季營收11.3億元，同比成長6%，為2017年公司上市以來首次跌至個位數。與此同時，即使令人意外的調整後每股獲利8分，但Snap的淨虧損飆升400%至3.6億元，主要是遭1.55億元的企業重組費用拖累。

每日活躍用戶3.63億，同比增加19%，代表即使景氣相對困難，但該公司仍能吸引人們使用該服務。每用戶平均收入(ARPU)下降11%至3.11元。

Snap於8月宣布將裁員約6000名員工中的20%，作為重大重組計畫的一部分。遣散費和相關費用占上季重組費用的很大一部分。

Snap CEO史畢格(Evan Spiegel)在財報聲明中表示：「本季我們採取行動，進一步將業務重點放在三個戰略重點上：發展社區並加深他們對我們產品的參與，重新讓營收加速和多元化成長，以及投資擴增實境(AR)。」他說，用戶成長「在應對這種動盪的宏觀經濟環境時繼續擴大我們的長期機會」。

Snap還在給投資人的公開信中表示，連續第二季不再提供財測。

該公司表示：「前瞻性的營收能見度仍然極具挑戰性，而且第4季營收入通常不成比例地在本季後半段產生，這進一步降低了能見度。」

該公司補充說，「隨著進入第4季，營收同比成長可能會放緩，這絕大程度是由於第4季歷來相對更依賴以品牌為導向的廣告收入。最近一季的同比成長正呈現下跌。」

蘋果在2021年對iOS的隱私更新仍然是Snap追踪網絡用戶能力的障礙，從而削弱了其線上廣告業務。競爭對手像是臉書也同樣受到蘋果變化的傷害。臉書母公司Meta定下周公布財報。

經濟放緩和衰退的可能性也導致許多廣告商暫停或減少廣告支出。

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