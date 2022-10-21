3股指低迷 散戶投資熱情降

散戶最愛用的平台Robinhood交易量大減。（路透）

在新冠疫情期間曾瘋狂湧入美股的大量散戶，似乎也終於被暴跌澆滅了賺錢夢，不少人開始重回以往正常的工作生活節奏之中。

散戶投資 人買賣股票 熱情的降溫，已經可以在最近幾周不少大型券商的財報中窺知一二。

嘉信理財(Charles Schwab)平均每日處理的散戶交易數量已降至552萬筆，為其2020年底收購德美利證券(TD Ameritrade)以來的最低水平。而摩根史坦利 平台上的散戶交易在第3季平均每日成交筆數也降至88.5萬筆，較一年前下降16%，也是該投行自2020年底收購E*Trade Financial以來的最低水平。

這些平台的成交活躍度已遠低於模因股(MEME)時代的巔峰時期。當時散戶推動Gamestop等網紅股的大幅飆升。在2021年第一季，嘉信理財的散戶日均成交量曾達到驚人的841萬筆，摩根史坦利也高達162萬筆。

但今年這些榮景顯然已一去不返。三大股指今年均大幅下跌，光是史坦普500指數的跌幅就逾22%。散戶青睞的個股表現尤其糟糕，高盛集團追蹤的一籃子散戶炒作股在今年已下跌約41%。

獨立研究公司Vanda Research估計，包括蘋果、特斯拉和Visa在內的散戶投資組合，截至19日今年平均下跌34%。

有「散戶大本營」之稱的Robinhood，是美國年輕散戶的首選交易平台。根據該公司披露的數據，今年7月是自2021年3月以來該平台股票和期權日均成交量最少的月份。8月成交量也僅出現小幅回升。

Robinhood CEO德奈夫(Vlad Tenev)在9月投資人大會上表示，與過去一兩年相比，該公司客戶今年聚焦的重點已有所不同，這從谷歌的搜索趨勢變化中也能捕捉到一二。

他說，「在2020年和2021年，人們真的對投資股票很感興趣，當時股市有著廣泛的參與度。但現在，人們都在談論油價和通貨膨脹。」