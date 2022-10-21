苦日子來了？貝佐斯：美經濟走向衰退

近來美國產官學界異口同聲提醒民眾要準備過苦日子了。亞馬遜創辦人貝佐斯 加入其他企業領袖的行列，警告美國經濟正走向衰退，並且呼籲各界最好「未雨綢繆」，嚴陣以待；1997年諾貝爾經濟學獎得主休斯（Myron Scholes）也說，投資 人應該為長期高利率和可能的衰退做好準備。

貝佐斯18日晚間轉推高盛執行長蘇德巍接受訪談的影片，並建議民眾應為可能的經濟走下坡做好準備。貝佐斯表示：「沒錯，這個經濟體可能發生的情況，告訴你要未雨綢繆。」

蘇德巍當日稍早接受CNBC訪談時說，現在是企業領導人和投資人應了解風險日益蓄積、並做出相應準備的時刻。

蘇德巍也在訪談中說，經濟衰退可能即將到來，因美國通膨居高不下，以及聯準會 （Fed）試圖透過一系列激進升息來壓低物價，「現在，這未必代表我們真的面臨艱困的經濟情境。但就結果的機率分布來看，美國很有可能陷入衰退。」

Fed官員一直警告，緊縮貨幣政策可能導致經濟衰退，但也希望避免經濟下滑。Fed決策者9月時估計，美國2022年國內生產毛額（GDP）將僅成長0.2%，2023年回升至1.2%。

美國今年第1季和第2季GDP都陷入萎縮，已符合經濟衰退的常見定義。

此外根據巴隆周刊報導，目前是Janus Henderson Invesrtors首席投資策略師休斯說：美國「實質利率仍然為負，聯準會將不得不繼續升息，直到它變成正數、且讓人覺得痛為止」。

休斯並指出，聯準會前主席伏克爾當年用了「相當長的一段時間」來平息美國的通膨；1980年通膨年增率最高曾攀抵14%，三年後才回落到3.2%，聯邦資金利率在整個1980年代都保持在5%以上。

現任聯準會主席鮑爾正在對抗伏克爾未遭遇過的逆風：大宗商品價格普遍上漲；儘管經濟放緩，但原物料狂飆的主因是多年來投資不足，再加上俄羅斯入侵烏克蘭。油價比疫前水準高出50%，銅價也飆30%。

美國就業市場強勁，給工資帶來上行壓力。聯準會和其他央行在與「仍把赤字支出當支票簿的各國政府搏鬥」，這使得「硬著陸的機率遠高於軟著陸」。