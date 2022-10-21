我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

末日博士：1970年代不景氣混全球金融危機的時期要來了

1979後沒打過仗…中與美攤牌 解放軍戰力藏「和平病」

苦日子來了？貝佐斯：美經濟走向衰退

編譯林奇賢、季晶晶／綜合報導

近來美國產官學界異口同聲提醒民眾要準備過苦日子了。亞馬遜創辦人貝佐斯加入其他企業領袖的行列，警告美國經濟正走向衰退，並且呼籲各界最好「未雨綢繆」，嚴陣以待；1997年諾貝爾經濟學獎得主休斯（Myron Scholes）也說，投資人應該為長期高利率和可能的衰退做好準備。

貝佐斯18日晚間轉推高盛執行長蘇德巍接受訪談的影片，並建議民眾應為可能的經濟走下坡做好準備。貝佐斯表示：「沒錯，這個經濟體可能發生的情況，告訴你要未雨綢繆。」

蘇德巍當日稍早接受CNBC訪談時說，現在是企業領導人和投資人應了解風險日益蓄積、並做出相應準備的時刻。

蘇德巍也在訪談中說，經濟衰退可能即將到來，因美國通膨居高不下，以及聯準會（Fed）試圖透過一系列激進升息來壓低物價，「現在，這未必代表我們真的面臨艱困的經濟情境。但就結果的機率分布來看，美國很有可能陷入衰退。」

Fed官員一直警告，緊縮貨幣政策可能導致經濟衰退，但也希望避免經濟下滑。Fed決策者9月時估計，美國2022年國內生產毛額（GDP）將僅成長0.2%，2023年回升至1.2%。

美國今年第1季和第2季GDP都陷入萎縮，已符合經濟衰退的常見定義。

此外根據巴隆周刊報導，目前是Janus Henderson Invesrtors首席投資策略師休斯說：美國「實質利率仍然為負，聯準會將不得不繼續升息，直到它變成正數、且讓人覺得痛為止」。

休斯並指出，聯準會前主席伏克爾當年用了「相當長的一段時間」來平息美國的通膨；1980年通膨年增率最高曾攀抵14%，三年後才回落到3.2%，聯邦資金利率在整個1980年代都保持在5%以上。

現任聯準會主席鮑爾正在對抗伏克爾未遭遇過的逆風：大宗商品價格普遍上漲；儘管經濟放緩，但原物料狂飆的主因是多年來投資不足，再加上俄羅斯入侵烏克蘭。油價比疫前水準高出50%，銅價也飆30%。

美國就業市場強勁，給工資帶來上行壓力。聯準會和其他央行在與「仍把赤字支出當支票簿的各國政府搏鬥」，這使得「硬著陸的機率遠高於軟著陸」。

聯準會 投資 貝佐斯

上一則

中國雙11電商大戰 京東率先起跑

下一則

台灣9月外銷訂單翻黑 年減3% 終結連9季正成長

延伸閱讀

蓋茲基金會將捐款逾10億美元 提升數學教育品質

蓋茲基金會將捐款逾10億美元 提升數學教育品質
貝佐斯警告美國經濟前景 最好「嚴陣以待」

貝佐斯警告美國經濟前景 最好「嚴陣以待」
私人飛機被追蹤 富豪LV老闆乾脆把飛機賣了：沒人能看我去哪裡

私人飛機被追蹤 富豪LV老闆乾脆把飛機賣了：沒人能看我去哪裡
諾貝爾獎得主：別盼軟著陸 為長期高利率做準備

諾貝爾獎得主：別盼軟著陸 為長期高利率做準備

熱門新聞

大摩預估，勞力士等中古名表的二手價將進一步下跌。(路透)

供過於求 勞力士等二手名表價格將續跌

2022-10-14 10:59
由於交易員擺脫了另一份炙手可熱的通膨報告，美股大幅回升，道瓊工業平均指數從低點飆升1500點至高點收盤。美聯社

CPI似已見頂 道指跌深反彈1500點收高

2022-10-13 17:02
美國第二大連鎖超市克羅格14日宣布以246億美元收購Albertsons。 路透

強強聯手 美連鎖超市二哥以246億美元收購四弟

2022-10-14 09:59
史坦普500指數今年已跌25%，投資人正嘗試測試底部。（路透）

投資人測底失敗 美股又因通膨壓力倒栽蔥

2022-10-15 18:30
美國9月核心CPI年升率更創40年來新高，聯準會11月初會議幾乎確定將第四度升息3碼，美股13日早盤大跌後回彈。（路透）

美股早盤大跌後反彈 重回3500展現技術支撐

2022-10-13 11:20
巴隆金融周刊指出，市場目前對台積電的恐慌情緒過頭了。（美聯社）

巴隆周刊：市場對台積電的恐慌情緒過頭了

2022-10-16 09:47

超人氣

更多 >
調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學

調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學
社安金工作點數 將調為1640元換取1點

社安金工作點數 將調為1640元換取1點
用這5個方法 讓家中電費月省100元

用這5個方法 讓家中電費月省100元
「去沙龍嗎」華婦遇殺豬盤痛失166萬 美去年網騙逾4億

「去沙龍嗎」華婦遇殺豬盤痛失166萬 美去年網騙逾4億
婆婆被賓客誤認是新娘 網友：逆天顏值太搶風頭

婆婆被賓客誤認是新娘 網友：逆天顏值太搶風頭