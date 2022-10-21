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Fed激進升息 估明年初告終

編譯季晶晶／綜合報導
美國聯準會預料將在明年初結束激進的「前置式升息」，並且在通膨降溫時小幅調整政策。（路透）
美國聯準會預料將在明年初結束激進的「前置式升息」，並且在通膨降溫時小幅調整政策。（路透）

有美國聯準會（Fed）「鷹王」稱號的聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德19日表示，Fed預料將在明年初結束激進的「前置式升息」（即前期升息多一點），然後在通膨降溫時，再小幅調整政策，讓政策維持於「足夠限制」經濟活動的水準。

今年有投票權的博拉德說，「你必須考慮合理（的利率）水準在哪」，Fed的目標是讓利率達到「有意義的限制性水準」，不代表利率會永遠往上走。這番話暗示，他目前認為利率沒有必要升到高於官員們預測的水準。Fed於9月發布的利率點狀圖顯示，明年利率將升至略高於4.5%。

他說，Fed正在進行激進的前置式升息做法，試著迅速追上逼近40年高點的通膨率，但他期待能轉向更常規的貨幣政策，「現在政策利率正處於正確水準，帶給通膨下行壓力，但也能在2023年等數據出爐後再調整」。

聯準會19日公布的褐皮書報告顯示，美國經濟活動在最近幾周溫和擴張，但一些地區停滯不前，其他幾個地區還有所下降。報告同時顯示，企業對展望愈來愈悲觀。就業市場整體而言依然吃緊，但程度不如以往緊繃；20日公布的最新數據顯示，上周首度申領失業救濟金人數減少1.2萬人至21.4萬人，低於市場預期的23.3萬人，意外降至三周低點。

另一方面，明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（今年無投票權）表示，美國就業市場依然強勁，核心通膨壓力可能還沒到頂，「我還沒看到（通膨）觸頂的很多證據」，但若能看到核心通膨放緩的明確證據，明年可能暫停升息，「我的最佳猜測」是推升通膨的因素將在未來幾個月消退，讓Fed得以在明年的某個時間點暫停升息。

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯（今年無投票權）19日則說，他希望Fed在9月提出的升息路徑就能讓物價降溫，美國能否避免衰退，比起平常更千鈞一髮，「不幸的是，目前通膨太高」，所以不得不繼續升息，但若Fed必須再大幅加碼升息，會對經濟造成壓力。他擔心在利率升達某一點時，「會造成某種非線性衝擊...企業變得非常悲觀，大幅改變策略」。這席話也反映在通膨仍無回落跡象時，Fed內部正在辯論利率究竟該多快、升到多高。

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