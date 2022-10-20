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貝佐斯警告美國經濟前景 最好「嚴陣以待」

衰退定價最高 未來仍會下跌

財經新聞組／綜合報導

花旗分析師表示，美股的獲利預期還需進一步調整，所以未來仍有進一步的下跌空間。

花旗集團量化策略師桑德斯(Alex Saunders)在報告中表示，美股對經濟衰退的定價比其他任何資產類別都要高，而且可能面臨更多的下跌。

他指出：「美股反映出的衰退風險最大，但仍不夠，獲利預期還需要進一步調整。美債定價風險最小，但考慮到Fed的鷹派立場，債券要對衰退風險做出反應還需要一段時間。」

他所屬的團隊認為，沒有其他資產類別對衰退風險的定價更高，但股市的反映最為明顯：「這次不同尋常，因為頑固的通膨給固定收益資產帶來壓力，而固定收益資產通常會在衰退風險上升時反彈。」

根據經濟學家的普遍意向調查，美國未來一年經濟衰退的可能性為60%，高於一個月前的50%。有些分析師則更為悲觀，認為可能性為100%。

總統拜登已表示，經濟下滑是「非常輕微」的，但通膨居高不下和Fed的鷹派立場加劇了經濟衰退的可能性，使得美股今年以來遭受重創。

高盛首席美股策略師柯斯汀(David J． Kostin)也在報告中寫道，美股「目前沒有反映出許多投資組合經理人預計的未來一年美國經濟衰退風險。」

美股從6月開始就進入技術面熊市，隨後雖曾小幅反彈，但自8月開始一路下跌。截至18日收盤，史坦普500指數今年來跌幅已擴大至22%；與此同時，美國10年期國債殖利率今年以來已攀升超過250個基點。

隨著美股財報季拉開序幕，華爾街近來頻頻向進一步下跌的可能性發出警告。

美國商銀在17日的報告中寫道，史指成份股獲利不及預期，預期未來獲利下修的公司占比逐漸增加，這通常是對美股未來表現的預警。美商銀認為美股可能還有18%左右的下跌空間。

（財經新聞組）

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