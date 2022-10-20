美債殖利率飆 股指中止連漲

由於美國國債殖利率 大幅上漲，華爾街難以延續漲勢，美股19日走低。

那斯達克綜合指數 下跌91.89點或0.85%至1萬680.51點。史坦普500指數下跌24.82點或0.67%至3695.16點。道瓊工業平均指數下跌99.99點或0.33%至3萬423.81點。結束連續兩天的漲勢，本周至今所有三大股指均線均上漲。

財報季開局良好，但美國國債殖利率仍居高不下，代表對衰退的擔憂仍然存在。10年期美國國債殖利率高達4.136%，為2008年7月23日以來的最高水平。

人口普查局表示，升息對房市的影響正在急劇顯現，9月新屋開工率下降速度快於預期。

利率變動也打壓了更多投機性科技股。中國科技股京東下跌7.72%，百度下跌8.82%。

串流媒體巨頭Netflix的獲利和營收超過預期，第3季用戶出現強勁的成長，股價上漲13.09%，但大盤下跌。聯合航空在上季業績超過獲利和營收預期後攀升4.97%。

生物科技股表現最差，因為殖利率上升給預計未來獲利股票帶來壓力。

Moderna下跌7.88%，而Biogen和Illumina均下跌超過2%。即使獲得CDC批准將其新冠疫苗作為加強劑的Novavax也下跌3.71%。更多大型醫療保健股也面臨壓力，Amgen和Merck在道指中表現最差。