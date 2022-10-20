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調查：三分之二人生活比一年前慘

財經新聞組／綜合報導

不斷上漲的生活成本削弱了大多數美國人的生活水平。

根據Salary Finance最新的報告，隨著通膨壓力持續升高，三分之二的在職成年人表示他們的財務狀況比一年前更糟。

為了維持生計，許多人動用現金儲備或借貸負債。

報告發現，有72%消費者的儲蓄比去年少，這個比率比2月的55%還要高。 29%的人表示已經完全花光了自己的積蓄。該報告於8月對500名成年人進行調查。

衡量消費品和服務價格平均變化的消費者物價指數(CPI)在9月漲幅再次超過預期，徘徊在1980年代初以來的最高水平附近。

生活成本上漲對勞工來說尤其是個壞消息，經通膨調整後，他們的平均時薪本月下降0.1%，較一年前下降3%，讓更多的美國人過著捉襟見肘的生活。

根據Salary Finance的數據，有32%的成年人表示，他們經常在下次發薪前就把錢用完了。

Salary Finance表示，即使是高收入者也好不到哪裡去，甚至比去年更加困難。在年收入超過六位數的人中，大約有半數的人比2021年更難維持生計，儲蓄也更少。

另一份由LendingTree製作的報告還發現，與一年前相比，40%的成年人表示他們付不出帳單。

Salary Finance CEO沙卡兒(Asesh Sarkar)說，「總體而言，無論性別、種族、民族、性取向或收入如何，美國勞工都在財務上苦苦掙扎；事實上，今年收入超過10萬元的美國勞工中有一半的情況更糟。」

Fed表示，在通膨出現明顯回落跡象之前將進一步升息

Bankrate.com資深經濟分析師哈姆里克(Mark Hamrick)表示，Fed「持續對未來升息毫無懸念」。

他說，「根據最新的通膨數據，Fed認為聯邦基金利率的目標區間必須再繼續升高。」「目前還看不到拐點，只有向更高處推進。」

勞工 儲蓄 升息

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