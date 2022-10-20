特斯拉第三季營收 低於預期

特斯拉上季交車數未達預期，影響營收數字。（路透）

特斯拉 第3季營收 低於華爾街預期，因為由億萬富翁馬斯克領導的這家電動車製造商交車數少於預期，引發對需求疲軟的擔憂。

根據特斯拉的財報聲明，「原材料成本上漲影響了獲利能力，同時也造成柏林廠和德州新廠的效率低落」，以及全新的4680電池的生產。

特斯拉表示：「物流波動和供應鏈瓶頸仍然是直接挑戰，即使已有所改善。」

該公司第3季汽車 毛利率為27.9%，與上季相同，但低於分析師預期，也低於去年同期的30.5%。

根據Refinitiv的IBES數據，特斯拉第3季營收為214.5億元，低於分析師預期的219.6億元。

該公司表示，由於美元兌主要貨幣走強，匯損達2.5億元。

特斯拉第3季淨利達33.3億元。去年同期的獲利為16.2億元。

汽車收入186.9億元，同比成長55%。核心汽車業務營收成本從第2季的105.2億元增至134.8億元，與汽車銷量成長一致。特斯拉的電動車碳權額度占當季汽車營收入1.5%，為2.86億元。

特斯拉重申在其股東大會發表的財測表示：「未來幾年我們預計汽車交車量將實現50%的年增率。」

該公司重申，其semi重型卡車將於12月開始交車。該產品於2017年12月首次發表。它沒有提供開始生產Cyber​​truck皮卡的確切時間表，只是說它將在德州廠增產Model Y後在德州生產。

CFRA Research分析師尼爾森(Garrett Nelson)表示：「財報數字沒有太多新意，我認為有關第4季和全年的交車財測並不像許多投資人所預期的那樣具體。」

他補充說，投資人對股票回購沒有與財報一起宣布感到失望。

特斯拉實現創紀錄的單季交車量，這主要歸功於其中國業績成長。但由於投資人對全球經濟降溫和馬斯克收購社交媒體公司推特的出價感到恐慌，該公司股價已較去年11月的歷史高點下跌約50%。