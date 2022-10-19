我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迪士尼樂園門票調漲 一家四口玩1天要花1086元

世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

馬斯克：可能實施庫藏股 看好特斯拉市值遠超過蘋果

編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

特斯拉執行長馬斯克表示，公司可能會「大幅」（meaningful）實施庫藏股，他還樂觀表示，特斯拉市值能夠遠遠超過蘋果公司當前的市值。至於推特收購案，馬斯克坦承他和其他投資者「顯然出價過高」。

馬斯克19日在特斯拉第3季財報會議上表示，特斯拉明年可能會進行「大規模庫藏股」，規模可能達50億至100億美元，董事會持支持立場，但仍需正式批准這類計畫。

此外，馬斯克還看好自家公司市值將遠遠超越蘋果，他說：「事實上，我認為特斯拉的價值可能超過蘋果和沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）的總和。這不代表它將發生或輕易發生。」

根據彭博資訊數據，蘋果公司目前市值為2.31兆美元，特斯拉市值約6,957億美元。

當股東們問到馬斯克如何看待中國大陸和歐洲的總體經濟問題時，馬斯克表示：「中國正經歷某種程度的衰退，主要在房地產市場」，「至於歐洲也遭遇由能源帶動的某種衰退…北美情況相當良好，儘管聯準會升息的幅度超過應該升息的水準，但我認為他們終將認清情勢並且再度降息」。

談到推特收購案時，馬斯克表示，他和其他投資者對推特「顯然付太多了」（overpaying），但他樂見推特的情況，形容這家社群媒體公司是「長期以來表現不佳」但「潛力驚人」的資產。

馬斯克說，推特的長期潛力要「比當前價值高一個等級」。他的一席話帶動推特股價在19日盤後交易上漲1%。

根據法院法令，馬斯克收購推特須在10月28日下午5時前完成交易，如果交易不能按期完成，德拉瓦州衡平法院將在11月設定下次庭審日期。

馬斯克 推特 特斯拉

上一則

中「晶片灰市」規模驚人 舊款二手晶片流入新車供應鏈

下一則

美元走升因美債殖利率走揚 歐元、英鎊貶值約1%

延伸閱讀

特斯拉Q3營收不如預期 受美元太強匯損衝擊 盤後重挫5%

特斯拉Q3營收不如預期 受美元太強匯損衝擊 盤後重挫5%
馬斯克可能在2025年前讓星鏈IPO 籌措擴張所需資金

馬斯克可能在2025年前讓星鏈IPO 籌措擴張所需資金
鴻海強攻電動車 招手特斯拉 董座：希望有一天為它造車

鴻海強攻電動車 招手特斯拉 董座：希望有一天為它造車
參院情報委員會主席：晶片不該仰賴台灣或中國

參院情報委員會主席：晶片不該仰賴台灣或中國

熱門新聞

大摩預估，勞力士等中古名表的二手價將進一步下跌。(路透)

供過於求 勞力士等二手名表價格將續跌

2022-10-14 10:59
由於交易員擺脫了另一份炙手可熱的通膨報告，美股大幅回升，道瓊工業平均指數從低點飆升1500點至高點收盤。美聯社

CPI似已見頂 道指跌深反彈1500點收高

2022-10-13 17:02
美國第二大連鎖超市克羅格14日宣布以246億美元收購Albertsons。 路透

強強聯手 美連鎖超市二哥以246億美元收購四弟

2022-10-14 09:59
美國9月核心CPI年升率更創40年來新高，聯準會11月初會議幾乎確定將第四度升息3碼，美股13日早盤大跌後回彈。（路透）

美股早盤大跌後反彈 重回3500展現技術支撐

2022-10-13 11:20
史坦普500指數今年已跌25%，投資人正嘗試測試底部。（路透）

投資人測底失敗 美股又因通膨壓力倒栽蔥

2022-10-15 18:30
Subway第3季同店銷售增加8.4%，過去18個月以來，全美約2萬家門市的銷售也非常亮眼。 （美聯社）

這家潛艇堡專賣店逆轉勝 都拜這個策略所賜

2022-10-13 08:46

超人氣

更多 >
網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光
烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知
好萊塢明星黃柳霜 成為第1位登上美國貨幣的亞裔

好萊塢明星黃柳霜 成為第1位登上美國貨幣的亞裔
無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心

無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心
不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全

不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全