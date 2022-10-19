馬斯克：可能實施庫藏股 看好特斯拉市值遠超過蘋果

特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

特斯拉 執行長馬斯克 表示，公司可能會「大幅」（meaningful）實施庫藏股，他還樂觀表示，特斯拉市值能夠遠遠超過蘋果公司當前的市值。至於推特 收購案，馬斯克坦承他和其他投資者「顯然出價過高」。

馬斯克19日在特斯拉第3季財報會議上表示，特斯拉明年可能會進行「大規模庫藏股」，規模可能達50億至100億美元，董事會持支持立場，但仍需正式批准這類計畫。

此外，馬斯克還看好自家公司市值將遠遠超越蘋果，他說：「事實上，我認為特斯拉的價值可能超過蘋果和沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）的總和。這不代表它將發生或輕易發生。」

根據彭博資訊數據，蘋果公司目前市值為2.31兆美元，特斯拉市值約6,957億美元。

當股東們問到馬斯克如何看待中國大陸和歐洲的總體經濟問題時，馬斯克表示：「中國正經歷某種程度的衰退，主要在房地產市場」，「至於歐洲也遭遇由能源帶動的某種衰退…北美情況相當良好，儘管聯準會升息的幅度超過應該升息的水準，但我認為他們終將認清情勢並且再度降息」。

談到推特收購案時，馬斯克表示，他和其他投資者對推特「顯然付太多了」（overpaying），但他樂見推特的情況，形容這家社群媒體公司是「長期以來表現不佳」但「潛力驚人」的資產。

馬斯克說，推特的長期潛力要「比當前價值高一個等級」。他的一席話帶動推特股價在19日盤後交易上漲1%。

根據法院法令，馬斯克收購推特須在10月28日下午5時前完成交易，如果交易不能按期完成，德拉瓦州衡平法院將在11月設定下次庭審日期。