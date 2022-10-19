我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好萊塢明星黃柳霜 成為第1位登上美國貨幣的亞裔

救經濟無力 拜登強攻墮胎牌、民調卡關 民主黨不祥訊號

壓油價 白宮再釋戰略儲油

編譯葉亭均／綜合外電
OPEC+決擴大減產，拜登政府打算再度釋出美國戰略儲油平衡市場價格。圖為沙烏地阿拉伯東海岸達蘭市附近的煉油廠。（歐新社）
OPEC+決擴大減產，拜登政府打算再度釋出美國戰略儲油平衡市場價格。圖為沙烏地阿拉伯東海岸達蘭市附近的煉油廠。（歐新社）

知情人士透露，拜登政府打算再度從美國的戰略儲油中釋出石油，以平衡市場並避免汽油價格進一步上漲。西德州油價在紐約18日早盤跌逾2%。

路透報導，消息人士透露，美國能源部與白宮官員本周已低調與包括埃克森美孚、康菲石油在內的石油企業主管會面溝通，考慮利用戰略儲油（SPR）壓低油價，包括從庫存中釋出石油，以及制定回購石油的時間表，反映出白宮希望在不損害國內相關業者的情況下抑制汽油價格上漲。

美國自今年春季展開1.8億桶戰略儲油釋出計畫，至今仍有1400萬桶儲油未釋出。

另一個消息來源則說，美國政府準備再出售總計4,000萬桶SPR石油。根據美國汽車協會的數據，美國汽油17日平均價格為每加侖3.89美元，比一個月前上漲約20美分，比去年同期上漲56美分。

石油輸出國組織與盟友（OPEC+）已決定擴大減產，然而全球經濟前景黯淡，從歐美到中國大陸都籠罩在衰退烏雲之下，拖累石油需求，國際油價近來陷入多空交戰，西德州油價18日一度漲1.2%，最低也曾跌2.4%，至每桶83.41美元，最近一個月則跌約0.64%，布蘭特也呈現類似的走勢。

拜登政府預定本周公布關於重新補充戰略石油庫存的計畫細節。美國能源部5月時宣布，已在規劃新的庫存回補方式，盼能進行「有競爭力的、固定價格的投標過程」。

另外，兩名消息人士透露，美國政府仍考慮對燃料出口設限，以便讓更多汽油和柴油留在美國國內。其中一人說，雖然還沒有敲定決定這種更激進措施的時程表，但可能不會在11月期中選舉前發生。

石油產業代表和第三方能源分析師警告說，美國若限制燃料出口，可能會引發美國部分地區油價上漲，尤其是仰賴進口的東北地區。

隨著冬季逼近，美國的季節柴油庫存已經降至1982年有紀錄以來最低。

消息人士說，關於進行暫時出口管控的想法，也在拜登政府內部引發不同意見，拜登首席能源顧問霍克斯坦（Amos Hochstein）主張支持新的管控措施，但能源部副部長（David Turk）則表達相關疑慮。

石油 油價 拜登

上一則

價格逆勢跌 買新手機是撿便宜？

下一則

高盛第三季淨利 優於預期

延伸閱讀

油價終結連3漲 美擬再釋千萬桶戰略儲油

油價終結連3漲 美擬再釋千萬桶戰略儲油
加快統一時間表？美再次指責北京企圖改變現狀

加快統一時間表？美再次指責北京企圖改變現狀
期中選前3周民調：經濟惡化 7成認拜登方向錯誤

期中選前3周民調：經濟惡化 7成認拜登方向錯誤
拜登宣布：學貸減免上線 4300萬人受惠 明年年底截止

拜登宣布：學貸減免上線 4300萬人受惠 明年年底截止

熱門新聞

大摩預估，勞力士等中古名表的二手價將進一步下跌。(路透)

供過於求 勞力士等二手名表價格將續跌

2022-10-14 10:59
由於交易員擺脫了另一份炙手可熱的通膨報告，美股大幅回升，道瓊工業平均指數從低點飆升1500點至高點收盤。美聯社

CPI似已見頂 道指跌深反彈1500點收高

2022-10-13 17:02
美國第二大連鎖超市克羅格14日宣布以246億美元收購Albertsons。 路透

強強聯手 美連鎖超市二哥以246億美元收購四弟

2022-10-14 09:59
美國9月核心CPI年升率更創40年來新高，聯準會11月初會議幾乎確定將第四度升息3碼，美股13日早盤大跌後回彈。（路透）

美股早盤大跌後反彈 重回3500展現技術支撐

2022-10-13 11:20
史坦普500指數今年已跌25%，投資人正嘗試測試底部。（路透）

投資人測底失敗 美股又因通膨壓力倒栽蔥

2022-10-15 18:30
Subway第3季同店銷售增加8.4%，過去18個月以來，全美約2萬家門市的銷售也非常亮眼。 （美聯社）

這家潛艇堡專賣店逆轉勝 都拜這個策略所賜

2022-10-13 08:46

超人氣

更多 >
成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相
通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元

通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元
蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處

蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處
網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光
烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知