壓油價 白宮再釋戰略儲油

OPEC+決擴大減產，拜登政府打算再度釋出美國戰略儲油平衡市場價格。圖為沙烏地阿拉伯東海岸達蘭市附近的煉油廠。（歐新社）

知情人士透露，拜登 政府打算再度從美國的戰略儲油中釋出石油 ，以平衡市場並避免汽油價 格進一步上漲。西德州油價在紐約18日早盤跌逾2%。

路透報導，消息人士透露，美國能源部與白宮官員本周已低調與包括埃克森美孚、康菲石油在內的石油企業主管會面溝通，考慮利用戰略儲油（SPR）壓低油價，包括從庫存中釋出石油，以及制定回購石油的時間表，反映出白宮希望在不損害國內相關業者的情況下抑制汽油價格上漲。

美國自今年春季展開1.8億桶戰略儲油釋出計畫，至今仍有1400萬桶儲油未釋出。

另一個消息來源則說，美國政府準備再出售總計4,000萬桶SPR石油。根據美國汽車協會的數據，美國汽油17日平均價格為每加侖3.89美元，比一個月前上漲約20美分，比去年同期上漲56美分。

石油輸出國組織與盟友（OPEC+）已決定擴大減產，然而全球經濟前景黯淡，從歐美到中國大陸都籠罩在衰退烏雲之下，拖累石油需求，國際油價近來陷入多空交戰，西德州油價18日一度漲1.2%，最低也曾跌2.4%，至每桶83.41美元，最近一個月則跌約0.64%，布蘭特也呈現類似的走勢。

拜登政府預定本周公布關於重新補充戰略石油庫存的計畫細節。美國能源部5月時宣布，已在規劃新的庫存回補方式，盼能進行「有競爭力的、固定價格的投標過程」。

另外，兩名消息人士透露，美國政府仍考慮對燃料出口設限，以便讓更多汽油和柴油留在美國國內。其中一人說，雖然還沒有敲定決定這種更激進措施的時程表，但可能不會在11月期中選舉前發生。

石油產業代表和第三方能源分析師警告說，美國若限制燃料出口，可能會引發美國部分地區油價上漲，尤其是仰賴進口的東北地區。

隨著冬季逼近，美國的季節柴油庫存已經降至1982年有紀錄以來最低。

消息人士說，關於進行暫時出口管控的想法，也在拜登政府內部引發不同意見，拜登首席能源顧問霍克斯坦（Amos Hochstein）主張支持新的管控措施，但能源部副部長（David Turk）則表達相關疑慮。