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訂戶增241萬 Netflix業績佳

財經新聞組／綜合報導

Netflix盤後財報顯示營收和獲利都優於預期，股價飆升超過14%。全球訂閱用戶淨增241萬，是該公司一季前預測增幅的2倍多。

Netflix上季每股獲利3.1元，高於Refinitiv預測的2.13元；營收79.3億元，高於預測的78.37億元。全球付費淨增用戶241萬，優於StreetAccount估計的109萬。Netflix本季大部分淨用戶增加來自亞太地區，該地區用戶達到143萬。在Netflix的營業地區中，美國和加拿大的增幅最小，僅貢獻了10萬名。

從下季開始，Netflix將不再為其付費會員提供財測，但將在其每季財報發布期間繼續報告這些數字。Netflix預計其第1財季將增加450萬訂戶，並預計營收78億元，主要是由於海外貨幣匯率壓力。

這家串流媒體表示，它對其新的廣告業務「非常樂觀」。雖然預計新訂閱套餐不會對第4季業績做出重大貢獻，但預計成員會隨著時間的演進而逐漸增加。它目前對訂戶成長的預測是根據其即將推出的內容和一年中最後三個月的典型季節性。

該公司自豪於其熱門影集和電影，如「食人魔達默」、「怪奇物語」第4季、「灰影人」和「紫心愛戀」，這些熱門節目和電影在第3季取得成功。

Netflix 營收 電影

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