我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好萊塢明星黃柳霜 成為第1位登上美國貨幣的亞裔

救經濟無力 拜登強攻墮胎牌、民調卡關 民主黨不祥訊號

油田服務業績 將創多年最佳

財經新聞組／綜合報導

分析師預測，雖然供應鏈受阻且通膨成本上升，但對設備和服務的需求仍在上升，油田服務公司可望實現多年來最強勁的第3季業績。

在2016年價格下跌後，斯倫貝謝(Schlumberger)、哈里伯頓(Halliburton)和其他公司一直在努力重新獲得定價權。2020年疫情期間的石油市場崩盤扼殺了反彈的希望。

由於油價飆升和公司耗盡可以用來購買零件的舊設備，新設備支出的不足使今年的鑽井和水力壓裂市場吃緊。油價仍接近8年來的最高水平，刺激了更多油氣生產商對服務的需求。

Evercore ISI油田服務分析師韋斯特(James West)說，「定價權即將到手。」他和其他人預計，圭亞那和巴西深水項目的國際和海上活動將更加強勁。

貝克休斯的數據顯示，上個月國際鑽井平台數量從一年前的787座增至879座。根據諮詢公司Primary Vision Network的數據，在美國，10月中旬有295個水力壓裂裝置在運作，較一年前增加27個，代表利用率超過90%。

韋斯特預測，斯倫貝謝和哈里伯頓的業績將超過華爾街的普遍預期，貝克休斯在預先宣布匯損和液化天然氣設施延後服務的不利因素後，將提供符合預期的結果。

貝克休斯(Baker Hughes)將於19日領先該產業率先公布財報，隨後是21日的斯倫貝謝和25日的哈里伯頓。

根據IBES Refinitiv的估計，斯倫貝謝每股獲利可達55分，高於一年前的36分；哈里伯頓每股獲利為56分，高於一年前的28分，貝克休斯的每股獲利為25分，高於一年前的16分。

FactSet旗下BTU Analytics資深能源策略師哈格堤(Matt Hagerty)表示，分析師將尋求證據證明油田公司正在「特別是水力解裂方面」進行人員招募。在多年供過於求和投資人要求更高回報的情況下，企業增加新設備的速度一直很慢。

分析師 油價 石油

上一則

高盛第三季淨利 優於預期

下一則

英債市強震 英鎊應聲翻黑

延伸閱讀

佛州假期

佛州假期
今冬暖氣帳單 平均每戶931元 比去年高28%

今冬暖氣帳單 平均每戶931元 比去年高28%
聖他克拉拉縣警長涉貪案 證人：行賄獲隱藏持槍證

聖他克拉拉縣警長涉貪案 證人：行賄獲隱藏持槍證
就業報告偏空 道瓊跌630點 那指跌420點

就業報告偏空 道瓊跌630點 那指跌420點

熱門新聞

大摩預估，勞力士等中古名表的二手價將進一步下跌。(路透)

供過於求 勞力士等二手名表價格將續跌

2022-10-14 10:59
由於交易員擺脫了另一份炙手可熱的通膨報告，美股大幅回升，道瓊工業平均指數從低點飆升1500點至高點收盤。美聯社

CPI似已見頂 道指跌深反彈1500點收高

2022-10-13 17:02
美國第二大連鎖超市克羅格14日宣布以246億美元收購Albertsons。 路透

強強聯手 美連鎖超市二哥以246億美元收購四弟

2022-10-14 09:59
美國9月核心CPI年升率更創40年來新高，聯準會11月初會議幾乎確定將第四度升息3碼，美股13日早盤大跌後回彈。（路透）

美股早盤大跌後反彈 重回3500展現技術支撐

2022-10-13 11:20
史坦普500指數今年已跌25%，投資人正嘗試測試底部。（路透）

投資人測底失敗 美股又因通膨壓力倒栽蔥

2022-10-15 18:30
Subway第3季同店銷售增加8.4%，過去18個月以來，全美約2萬家門市的銷售也非常亮眼。 （美聯社）

這家潛艇堡專賣店逆轉勝 都拜這個策略所賜

2022-10-13 08:46

超人氣

更多 >
成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相
通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元

通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元
蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處

蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處
網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光
烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知