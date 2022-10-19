油田服務業績 將創多年最佳

分析師 預測，雖然供應鏈受阻且通膨成本上升，但對設備和服務的需求仍在上升，油田服務公司可望實現多年來最強勁的第3季業績。

在2016年價格下跌後，斯倫貝謝(Schlumberger)、哈里伯頓(Halliburton)和其他公司一直在努力重新獲得定價權。2020年疫情期間的石油 市場崩盤扼殺了反彈的希望。

由於油價 飆升和公司耗盡可以用來購買零件的舊設備，新設備支出的不足使今年的鑽井和水力壓裂市場吃緊。油價仍接近8年來的最高水平，刺激了更多油氣生產商對服務的需求。

Evercore ISI油田服務分析師韋斯特(James West)說，「定價權即將到手。」他和其他人預計，圭亞那和巴西深水項目的國際和海上活動將更加強勁。

貝克休斯的數據顯示，上個月國際鑽井平台數量從一年前的787座增至879座。根據諮詢公司Primary Vision Network的數據，在美國，10月中旬有295個水力壓裂裝置在運作，較一年前增加27個，代表利用率超過90%。

韋斯特預測，斯倫貝謝和哈里伯頓的業績將超過華爾街的普遍預期，貝克休斯在預先宣布匯損和液化天然氣設施延後服務的不利因素後，將提供符合預期的結果。

貝克休斯(Baker Hughes)將於19日領先該產業率先公布財報，隨後是21日的斯倫貝謝和25日的哈里伯頓。

根據IBES Refinitiv的估計，斯倫貝謝每股獲利可達55分，高於一年前的36分；哈里伯頓每股獲利為56分，高於一年前的28分，貝克休斯的每股獲利為25分，高於一年前的16分。

FactSet旗下BTU Analytics資深能源策略師哈格堤(Matt Hagerty)表示，分析師將尋求證據證明油田公司正在「特別是水力解裂方面」進行人員招募。在多年供過於求和投資人要求更高回報的情況下，企業增加新設備的速度一直很慢。