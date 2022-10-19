個人通膨率 因居住地區消費模式變數有異

毫無疑問，持續的高通膨正在壓縮全美家庭預算。然而，根據居住地和消費模式等變數，個人通貨膨脹 率可能高於或低於全美平均水平。

以居住地為例。根據個人理財網站WalletHub的研究，一些都會區的總體通膨率低於平均水平，該網站採用聯邦勞工統計局的數據來編製其研究報告。

研究顯示，在佛州坦帕地區，9月物價較去年同期高出10.5%。在鳳凰城，8月的年通貨膨脹率為13%。

除了居住地，通貨膨脹對預算的影響還取決於個人支出，這些支出屬於不同的CPI支出類別，像是交通、外食或醫療保健。紐約市Bone Fide Wealth總裁、認證財務規劃師波納帕斯(Douglas Boneparth)說：「同一個城市可能存在兩個消費習慣截然不同的人。」

根據LendingTree最近的一項調查，更高的物價正在對家庭造成影響，其中32%的家庭在過去6個月延後支付帳單。

自2021年9月以來，雜貨價格上漲了13%。不包括能源和食品的所謂核心通膨率上漲6.6%。包括租金在內的住房成本也較去年上漲6.6%，占核心通膨的40%以上。

全國信用合作社協會資深經濟學家凱貝德(Dawit Kebede)說，「低收入 和中等收入家庭將大部分收入用於基本必需品如住房、食品、能源。」雖然通貨膨脹是經濟正常組成部分，但目前速度遠超出Fed 2%的目標區。

預計Fed將繼續通過推高利率 來降低通膨。該利率會產生連鎖反應，最終會影響支付信用卡和房貸的利率。

一般認為，只要提高借貸成本，支出將會下降，並且由於消費者需求下降，通膨壓力將會減少。但這種方法也可能導致失業。

凱貝德說，再次升息將「給中低收入家庭帶來更多痛苦，因為他們是最先受到失業率上升衝擊的對象」。