禽流感肆虐 火雞價格飆漲

今年感恩節火雞價格會很可觀。（路透）

官員表示，今年的禽流感 導致雞隻和火雞的死亡數接近創紀錄的數量，因為這次的病毒與農民之前抗爭的不同，藉由野鳥感染散布這種疾病。

超過4700萬隻禽類因感染和撲殺而死亡，並引發出口禁令，降低了雞蛋和火雞的產量，並在假日季前推動了主食價格創下新高紀錄。禽流感疫情 加劇了已苦於通膨飆升的消費者的經濟痛苦。

美國農業部(USDA)記錄顯示，自2月以來，禽流感已經感染了42州的雞群，是2015年的2倍。今年夏天感染率有所放緩，但未如2015年那樣停止。

數據顯示，美國最大火雞生產州明尼蘇達州 在連續3個月沒有病例後，於8月下旬在兩座養雞場發現感染。該州隨後在9月發現更多病例。

明尼蘇達火雞種植者協會執行董事科爾斯(Ashley Kohls)說：「在8月出現飆升並不在意料之中。」她說，在感染後，對農場進行淨化並恢復火雞生產大約需要6個月的時間。

Jennie-O Turkey Store品牌的所有者、總部位於明尼蘇達州的Hormel Foods Corp表示，預計禽流感至少會在2023年3月之前減少其火雞產量。

美國農業局表示，上個月新鮮去骨去皮火雞胸肉的零售價格達到創紀錄的每磅6.7元，較去年同期上漲112%，較2015年的紀錄高出14%。根據USDA的數據，今年火雞肉類產量將較2021年下降6%至52億磅。

由於獲利下降，面臨高昂飼料和勞動成本的美國農民在疫情爆發前就已經開始減產。USDA數據顯示，今年冷藏設施中的火雞胸肉庫存創歷史新低。

印第安納州火雞農場主岡索普(Greg Gunthorp)說，雜貨店、線上零售商和其他買家都在尋找整隻火雞和火雞胸肉。他說，不含抗生素的火雞胸肉批發價為每磅7至9元，而在新冠疫情之前約為3元。