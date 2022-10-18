Stellantis發表純電吉普車

Stellantis CEO塔瓦雷斯表示，到2025年該公司將利用自有工廠產生製造汽車所需能源的一半。Stellantis在巴黎車展推出其「第一輛純電動吉普車」。根據資料，Jeep Avenger的「目標續航里程」為400公里，或略低於249英里。自17日開始接受訂單，並於明年正式進入展示間。

萬事達卡 擬中介加密與銀行

萬事達卡希望能讓銀行更容易將加密貨幣帶給大眾。該公司宣布一項計畫幫助金融機構提供加密貨幣交易；萬事達卡將比照Paxos充當銀行之間的「橋梁」；Paxos是PayPal提供類似服務的加密交易平台。萬事達卡將處理監管銀行最擔心的合規性和安全性問題。

非美平價服飾 買氣升溫

高通膨促使許多民眾更加精打細算，一些非美國品牌的平價服飾，包括Primark和Shein，正逐漸贏得美國消費者青睞，分食美國本土品牌的市占率。包括中國快時尚品牌Shein、英國服飾商Primark及日本迅銷集團旗下品牌GU隨時都有平價商品，消費者不須苦等特價和折扣季。

保險 成本增 Lyft調升服務費

叫車公司Lyft Inc 宣布提高其美國乘客直接支付給該公司的服務費，以支付更高的保險費用。Lyft發言人說，每次平均漲幅不到50分。保險費是當司機在其平台上工作時由該公司支付給司機的。據YipitData數據，服務費平均上漲約60分，這意味乘車成本增3%，服務費上揚18%。

貝萊德新部門投資 低碳轉型

據員工備忘錄，全球最大資產管理公司貝萊德成立名為Transition Capital部門，以投資與全球轉向低碳經濟相關機會。貝萊德稱，Transition Capital將與投資組合經理和貝萊德的資本市場團隊合作，尋找跨資產類別中「以轉型為重點的專有機會」。

9月用戶增 Roblox股價漲

在發布2022年9月的指標報告後，Roblox股價大漲19.83%。9月每日活躍用戶5780萬，同比成長23%；參與時間40億小時，同比成長16%；預計訂單在2.12億元至2.19億元之間，同比成長11-15%。這三項指數都較8月下降，可能是因為玩遊戲的孩子重返學校。