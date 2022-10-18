財報緩解擔憂 道指漲550點

美股17日大漲，因關鍵財報緩解了部分投資人的擔憂，超賣的科技股出現反彈。

道瓊工業平均指數 上漲550.99點或1.86%至3萬185.82點。史坦普500指數上漲94.88點或2.65%至3677.95點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲354.41點或3.43%至1萬675.8點，為7月以來最佳單日表現。

那指的強勁表現得益於一些投機性科技股，Zoom Video上漲6.09%，中國網路股表現優異。與此同時，第3季財報季如火如荼。面對頑固的高通膨和經濟放緩，投資人正關注美國企業是否會對其前景進行重大下修。

美國商銀的業績優於預期，股價上漲6.06%。紐約梅隆銀行也公布了超出分析師預期的業績，股價上漲5.08%。

許多知名的科技股也將發布財報，包括Netflix、特斯拉和IBM。

影響17日走勢的另一個因素是歐洲的政治發展，英國新任財政大臣亨特(Jeremy Hunt)宣布，幾乎所有原有的減稅措施都將被取消。英鎊兌美元匯率上漲超過1%，接近1.135美元，英國政府債券大幅上漲。

美國國債殖利率 從盤中低點反彈。2年期國債殖利率下跌約5個基點至4.45%，而10年期國債殖利率則持平在略高於4%的水平。