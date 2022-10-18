獲利雖收縮 但未至崩潰

本波財報季第一批財報令人失望，但上周大部分銀行業績都不錯，美國商銀17日也公布高於預期的獲利。

截至17日早上已有35家公司公布第3季財報。根據Refinitiv的數據，其中68.5%的企業超出預期，低於前4季78.1%的平均水平，但高於66.2%的歷史平均水平。

與第2季一樣，許多人一直認為會出現獲利末日，也就是獲利急劇下降。但目前的證據證明的確出現收縮，但還不到崩潰的地步。

史坦普500指數第3季的獲利預期目前為3.6%，低於7月1日的11.1%。然而，若不計入能源，成長率將降至負3.1%。這些巨額石油 獲利掩蓋了史指11個類股中有9個出現獲利下調。技術面已經出現大幅下修：從7月1日的成長5.8%到今天的負4.0%。

第4季也出現類似的下修。例如，科技股已從7月1日預期的成長8.6%到現在的負0.4%。

在獲利方面，市場已經預期本益比會更低，反映經濟將放緩。現在預計第4季獲利將被大幅削減，這將成為市場再次下跌的動力。

可能引起最大驚喜的將會是獲利接近預期，這可能會類似6月低點之後出現的相同反彈。

如果想尋找底部，別企圖在技術指標中找到。因為技術分析師對此充滿了悲觀的評論。

美國歷史最悠久的技術分析服務機構Lowry周末寫信給客戶：「自今年夏天的熊市 反彈於8月中旬結束以來，供需平衡大幅減弱。」到目前為止，5 月、6 月、7 月、9月和10月的幾次的反彈，幾乎沒有遇到大量交易的購買熱情。

Lowry寫道，「從歷史上看，這種模式是股市容易受到進一步中期下行影響的跡象。」以最簡單的動能指標漲跌趨勢線為例：上周跌至熊市新低，「這加劇了市場的脆弱狀態，並暗示股票 將進一步下跌，因為交易廣度往往是股價的領先指標。」