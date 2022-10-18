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負擔房租 低薪者每周須工時逾百

財經新聞組／綜合報導

United Way一項調查發現，在許多主要城市，領取最低工資的勞工每周需要工作超過50小時才能負擔得起一居室房屋的租金

在紐約市，最低工資收入者需要工作111小時才能負擔得起一間臥室的租金。

United Way採用來自全美低收入住房聯盟(NLIHC)的數據來計算最低工資勞工每周需要投入的工時數，才能負擔50個最大城市的租金。

名單上只有兩個城市最低工資者每周工作少於50小時就能負擔：亞利桑納州Tucson和紐約州水牛城。

10個最大城市的最低工資勞工至少工作多久才能支付一居室租金，以及每個城市的最低工資的對比如下：

紐約市：需時111小時；最低時薪15元。

洛杉磯：需時84小時；最低時薪15.96元。

芝加哥：需時112小時；最低時薪15.4元。

休士頓：需時104小時；最低時薪7.25元。

鳳凰城：需時65小時；最低時薪12.8元。

費城：需時110小時；最低時薪7.25元。

德州聖安東尼奧：需時97小時；最低時薪7.25元。

聖地牙哥：需時90小時；最低時薪15元。

達拉斯：需時120小時；最低時薪7.25元。

加州聖荷西：需時141小時；最低時薪16.2元

甚至在新冠疫情爆發之前，對許多人來說尋找經濟適用房就很困難。疫情的爆發讓這些問題更加突出。

NLIHC總裁兼CEO揚特爾(Diane Yentel)表示，「當疫情導致突然失業、工時減少以及醫療保健、兒童保育和聯網成本增加時，許多人已經更無力負擔房租。」

在疫情開始初期，政府為緩解住房危機採取了許多緊急措施。但隨著這些臨時解決方案到期，可負擔的出租房屋數量並沒有跟上需求。揚特爾指出，「去年，全美租金成本空前上漲了14%，部分城市的租金漲幅更高達40%。」

最低時薪 租金 疫情

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