氣候異常乾旱 影響冬麥播種

今年冬麥播種受持續乾旱影響。（路透）

小麥專家表示，在播種工作大約完成一半後，2023年硬紅冬麥作物卻因南部平原中心地區的乾旱而深受影響。

雖然每年這個時候的價格處於歷史高位，但主要糧倉的播種計畫可能會縮減；這也反映出全球需求上升和世界小麥供應稀少，預計2022/23銷售年度將處於6年低點。由於烏克蘭 的衝突擾亂了黑海地區的穀物出口，供應緊張狀況進一步惡化。

乾旱對最大冬麥種植州堪薩斯州 和俄克拉荷馬州 造成兩大威脅：讓尚未播種的農民罷手，同時威脅已經種下的作物正常生長。

堪薩斯州Wichita郊區Andale的農場主溫特(Kent Winter)說，「情況很不樂觀。」他通常在10月中旬之前播種，但今年還沒開始。

如接下來10天內沒有下雨，他將開始隨意播種並期待降雨。可獲全額理賠的最後播種日，從堪薩斯州西北部的10月15日到東南部的11月15日不等。

沒有水分，小麥可能無法從地裡發芽長出。即使是延後緊急播種，也會縮短在冬季之前長出硬根並分蘗的期間，進而威脅產量。

堪薩斯城7月小麥期貨合約交易價格目前在每蒲式耳9.40元左右，這是一年中秋季播種旺季新作7月合約歷來最高價格，凸顯出對供應緊張的擔憂。

雖然大平原區農民希望坐收高價之利，但乾燥的天氣可能會阻止生產商提供高價種子和化肥。堪薩斯小麥委員會CEO吉爾平預計，2023年堪薩斯小麥播種面積將保持穩定；2022年播種面積為730萬英畝。

小麥是著名的耐寒作物，可以承受惡劣的天氣。但預計南部平原的乾旱將持續到12月。根據氣候學家團體編製的最新的美國乾旱監測報告，堪薩斯州27%的地區處於「異常乾旱」這個最極端的類別，幾乎整個州都異常乾燥。