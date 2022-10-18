美銀上季財報 優於預期

美國銀行（BofA）上季獲利較去年同期下滑約8%，和其他美國大銀行一樣，主因是為了預防美國經濟惡化產生的可能壞帳，而擴大提列準備金，但美銀上季整體表現仍優於市場預期，股價17日早盤隨大盤走高，大漲約4%。

美銀17日表示，第3季淨利較去年同期下滑7.9%至70.8億美元，或每股81美分，主因是上季提列了8.98億美元的信用損失準備金；整體營收 較去年同期增長7.6%至245億美元，每股盈餘與營收皆高於分析師 預期。

美國聯準會（Fed）為抑制通膨採取的激進貨幣政策，已引發美國經濟可能陷入衰退的擔憂。但是拜利率和貸款成長高漲之賜，美銀上季淨利息收入較去年同期躍增24%至138億美元，達到至少十年來最高，增幅也高於分析師預期的約23%。

美銀執行長莫尼罕17日表示：「我們持續在各個事業部門裡看到強勁的客戶內生成長，客戶活動的增加協助拉抬公司營收8%。美國消費者依舊充滿韌性，消費水準雖然成長減緩但仍強勁，存款金額也持續增加。」

摩根大通、摩根史坦利、花旗和富國銀行上周公布的財報，都顯示淨利息收入增長，其中幾家還上修今年接下來的淨利息收入預測。

美銀上季交易收入較去年同期增長13%至41億美元，高於分析師預期的38.1億美元，其中包括債券交易收入25.5億美元，和股票交易收入15.4億美元；投資 銀行部門收入銳減46%至11.7億美元，分析師預期跌幅為47%。不過美銀表示，現階段將避免裁汰投資銀行部門的人力。

摩根史坦利執行長高曼上周表示，該公司正在評估員工人數，言下之意就是準備裁員。