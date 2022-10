受銀行業財報支撑 美股自技術面底部反彈 那指大漲3.4%

分析師認為,美股短線反彈的時機可能已經成熟。(路透)

美國股市周一大舉反彈,又一家大型銀行發布了穩固的財報,史坦普500指數 也在技術面關卡得到支撐,英國大規模財政刺激措施的逆轉也提振投資人信心。

史坦普500指數全面走高,擺脫200周均線。截至收盤,史坦普500指數上漲2.7%,報3,677.95點;道瓊工業指數上漲550.99點,漲幅1.9%,報30,185.82點;那斯達克綜合指數大漲3.4%,報10,675.8點。

史坦普500銀行股指數大漲3.5%,而史坦普500指數11個類股都上漲。

摩根士丹利分析師 Michael J. Wilson寫道,史坦普500指數今年的暴跌,正試探「重要支撐底部」,可能導致技術性反彈。Wilson是華爾街最知名的空頭人士之一,他表示,「不排除」 史坦普500指數漲至約4,150點。這比當前水準高出13%。

「股市短線反彈的時機可能已經成熟,」 Roukaya Ibrahim等BCA Research策略師寫道。 「雖然經濟狀況沒有改變——因此也沒有理由認為景氣前景發生改變,而技術面預告潛在的反彈。」

財報季從歷史上看一直是股市表現不佳之時的救星。自2013年以來,大約有76%的機率會提振史坦普500指數。在短短四個月時間裡,上市公司獲利預測被下調超過三分之二,創下2020年第1季以來的最大下調幅度,這使財報很容易優於預期。

在LPL Financial的Jeffrey Buchbinder看來,雖然對當前財報季的預期確實非常低,但對2023年的預測仍然很高。

美國銀行(Bank of America)大漲6.1%,至33.62美元,美銀公布的第3季每股獲利高於分析師所料。上周發布報告的美國的大銀行表示,他們對經濟衰退感到緊張,但他們的第3季獲利幾乎未顯示出衰退跡象。紐約梅隆銀行股份有限公司(Bank of New York Mellon Co., BK)跳漲5.1%,至40.36美元,也因業績超出預期。

總的來說,升息提振了第3季銀行的利息收入,讓投資人看到當前財報季能夠超越下修後的預期。根據路孚特數據,分析師預計第3季企業獲利增長3%,低於本月初預估4.5%和7月1日預估的11.1%。

高盛 上漲2.2%,有報導說,高盛計劃合併投資銀行和交易業務。高盛將於周二公布財報。

蘋果、Meta Platforms、亞馬遜和特斯拉等成長股巨頭均上漲,幫助提振史坦普500成長股指數攀升3.42%,創7月27日以來最大漲幅。蘋果漲2.9%,特斯拉大漲7%。

本周財報季進入更為緊鑼密鼓的階段,高盛集團、強生(Johnson & Johnson)、Netflix 和特斯拉等大公司都將在未來幾天內公布業績。

在債券市場,美國10年期公債殖利率從上周五的4.005%上升至4.012%。在Fed急進升息的推動下,殖利率已經連續11周上漲。

英國任命杭特為財政大臣,他一上任就推翻了首相特拉斯的許多財政措施,這些措施在最近幾周讓市場感到不安。