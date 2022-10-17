拜登駁斥強勢美元風險

美國總統拜登駁斥強勢美元所帶來的風險。(美聯社)

美國總統拜登 15日表示，他「不擔心」強勢美元，並且駁斥強勢美元所帶來的風險，認為拖累全球經濟的因素，是成長乏力與其他地區的政策失誤。

拜登在波特蘭的一場競選活動說：「我不擔心美元的強勢，我擔心的是世界其他地區」，「我們的經濟很強，通膨是世界性的，其他地方的通膨（情勢）比美國還糟」。

這番言論與其他國家領袖發言形成鮮明對比，在美國聯準會（Fed）積極升息以壓制通膨之際，美元今年來已強升約15％，多國領袖擔心美元飆升可能助長本國通膨。

拜登說，「問題在於其他國家缺乏經濟成長，也沒有強健的政策，我們的問題沒那麼大」。美國通膨飆升正造成拜登的頭痛問題，危及民主黨在11月國會期中選舉的選情。

他還批評，英國 首相特拉斯 原本的減稅計畫造成市場動盪，是個「錯誤」，「這是可預測的。我的意思是，我不是唯一認為這（減稅政策）是錯誤的人」， 「我認為在這個時刻幫超級富人減稅的想法，無論如何，我只是認為，我不認同這個政策」。白宮之前始終不願評論特拉斯的政策。

特拉斯為富人減稅等政策引發英鎊重貶，迫使英國央行出手收購英國公債，英國市場動盪也蔓延全球，促使尋求避險，進一步提振了美元。

但在英國以外，強勢美元持續對全球經濟構成壓力，尤其是依賴糧食進口的貧窮國家。