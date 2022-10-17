巴隆:美股撿便宜時機到

巴隆訪調經理人最看好類股。(資料來源：巴隆周刊)

美股 近日走勢低迷，仍有投資 人認為長期撿便宜的良機到來，巴隆金融周刊（Barron's）訪調的美國基金經理人中，40%的人看漲美股未來一年的表現，預期史坦普500指數 到明年6月底時將上漲15%，青睞能源、綠能基建等類股。

巴隆秋季經理人調查共訪調107位美國投資人，40%看漲美股未來一年表現，比率高於春季調查的33%，但看空者的比率也從22%攀升到30%。

看多美股者的預測中位數顯示，史坦普500指數到明年6月底預料將挺升15%，到明年底將走升22%，道瓊工業指數到明年底將走揚19%，那斯達克綜合指數同期將漲30%。

就連看空者都認為痛苦已大致結束，預測史坦普500指數到明年中將跌8%，接著在2023年底前彈升到只比最近價位低4%。看空者預估道瓊指數到明年底將跌2%，那斯達克綜合指數則維持在目前的相近水準。

近三分之二受訪者預期美股未來一年表現將稱冠全球，13%看好新興市場，11%偏好歐洲。這份調查結果也比其他調查還要更樂觀，受訪者認為未來一年市場將維持震盪、也有挑戰，卻也出現低接品質類股的良機，放眼一年以上的投資人認為，當前的環境是個恩賜。

巴隆訪調的投資人最青睞能源類股，預估未來一年的西德州油格為每桶89.36美元，埃克森美孚、雪佛龍、康菲石油和EOG資源公司都受關注。能源股也是今年少數有亮眼表現的類股，史坦普 500能源類股今年來已漲約46%，但全球央行緊縮貨幣政策也升高了全球經濟衰退的可能性，可能抑制能源需求。

儘管如此，能源供應仍將相對稀缺的跡象，促使一些投資人堅持投資，主要看好誘人的獲利前景，且今年許多能源股雖大幅上漲，估值仍相對較低。

受訪者認為，現在有好幾個長期趨勢的投資機會。Peconic合夥公司總裁哈尼區看好致力於使美國經濟「脫碳」的基礎建設業者，例如Quanta服務、Wesco國際和 Dycom產業等公司。

另一位經理人布里奇斯運用「股神」巴菲特的「勢不可當」概念，押注Google母公司字母、Old Dominion貨運、PayPal及Thermo Fisher Scientific等公司。

巴隆周刊也指出，投資人之前避開礦業股，但現在值得再看一眼，「擁有穩健的資產負債表，淨債務很少或沒有，獲利仍穩健，準備金充足，而且股利合理」。