通膨改變消費 折扣商店受青睞 阿爾迪業績爆炸式成長

阿爾迪不受通膨影響，業績爆炸式成長。（Getty Images）

通貨膨漲下日常雜貨價格飆升，消費者被迫節衣縮食、改變購買食品的方式，向來行銷手法從簡的基本型超市(bare bones supermarket)阿爾迪(Aldi)因營運成本低得以壓低零售價，大受青睞。

阿爾迪的商店運作模式跟一般商店不同，主要銷售自己的商店品牌，而且不會浪費時間打點精緻展示，顧客須投幣25美分押金才能使用購物車；別樹一格的陽春模式未必適合每一個人。

但在截至9月為止的一年，阿爾迪吸引全美100多萬個新家庭用戶光顧購物，銷售額呈兩位數成長。數據分析商Placer.ai所服務的全美2200家商店客流量跨年成長率多數僅約10.5%，雜貨部門客流量幾乎持平。

阿爾迪業績爆炸式成長是折扣商店大受歡迎趨勢的代表之一。

Placer.ai採用行動設備的定位數據估算商店客流量，該公司分析研究主管霍托維 (RJ Hottovy)說，消費者行為明顯轉變，開始在阿爾迪、Trader Joe's和Lidl等折扣商店購物，預計雜貨高價趨勢將繼續，消費者還會跨足折扣店。

市場研究公司IRI的思想領導力副總裁德里格斯 (Joan Driggs) 說，高通膨未見紓緩、雜貨價格上漲、消費者購買模式轉變，雜貨超市業出現翻天覆地的變化，目前是關鍵時刻，主流雜貨商店正在流失市占率。

連鎖折扣雜貨店「超市批發」(Grocery Outlet, GO) 近幾個月銷售額也增加，該公司執行長林德伯格(Eric Lindberg) 8月間在財報電話會議上提到，顧客從相對傳統、高價商店轉往有實質價值的商店購物。

★高收入者也來光顧

雜貨帳單節節高升，消費者正以多種方式調整購物習慣。

市場研究公司Mintel資深零售和電子商務分析師施泰格(Brittany Steiger)說，消費者比以往更常在鄰近雜貨店以更低價格購物，折扣商店獲益不少。

富裕人家的轉變最明顯，更助長折扣商店大行其道。阿爾迪一年來增顧客多半是中高收入家庭，年收入各是5萬美元至10萬美元、以及10萬美元以上。

阿爾迪全國採購和客戶互動副總裁巴頓(Scott Patton) 認為，通膨下相對富裕的顧客也不得倖免，因而發現折扣商店的價值。

越來越多消費者也轉而購買「商店品牌」(store brands，零售商 貼自有品牌)，或稱為「私有品牌」(private label)，這些商品通常與知名品牌品質相當、價格卻較低。在阿爾迪店面裡，約90%商品是阿爾迪私有品牌。

阿爾迪不遺餘力促銷其私有品牌，祭出「二度購物一樣好」(Twice as Nice)保證，如果顧客對產品不滿意可退款或換貨，此外，經常將其自有品牌與全國性知名品牌商品並列展售，讓顧客鮮明看出價格差異。

雜貨商品刊物 Winsight Grocery Business 主編拉利(Heather Lalley)說，這些商店自有品牌的產品實力不容低估，其他零售商紛紛跟進模仿。

零售雜貨店推出商店品牌似蔚為潮流，連鎖超市克羅格(Kroger) 9月推出全新的平價自有品牌 Smartway ，將該店其他自有品牌整合為一；克羅格品牌部門副總裁德保利 (Juan de Paoli)說，Smartway品牌有家家戶戶需要的產品，顧客們可在餐桌上享用更實惠的餐點。

★驚奇之舉節省成本

折扣商店目前占盡優勢，如果想在通膨放緩後繼續保有新客戶，必須想辦法讓人留下持久印象。

阿爾迪打出新標語「這是阿爾迪的東西」(It's An Aldi Thing)，已在某些通路展現，本季度將全面性正式推出，一口氣讓顧客感受到驚奇之舉，例如用紙箱展示商品、而不是堆放在貨架上，藉以節省人工成本、保持低價。

巴頓說，為吸引並留住新顧客，最重要的是清楚明白介紹阿爾迪，顧客一旦在阿爾迪購物、體驗產品品質和低價位，無論經濟環境如何變化，相信都會回來，人人都希望省時省錢。

阿爾迪選定客戶進行線上購物測試，希望未來全力推廣；現階段想在阿爾迪網站購物的人可藉助生鮮購物平台Instacart。

早在通膨飆升前，阿爾迪就有狂熱粉絲，其中包括140萬成員的臉書 (Facebook)群組，最近幾篇帖文附有穿著阿爾迪寵物帽衫和服裝的狗，這家折扣超市的葡萄酒主題的聖誕節 倒數日曆(advent calendar)也引起轟動。

IRI的德里格斯說，阿爾迪這樣的公司利潤低卻充滿活力，主流競爭對手備受威脅。