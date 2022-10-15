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投資人測底失敗 美股又因通膨壓力倒栽蔥

編譯劉忠勇／綜合外電
史坦普500指數今年已跌25%，投資人正嘗試測試底部。（路透）
史坦普500指數今年已跌25%，投資人正嘗試測試底部。（路透）

美國股市周五反撲不成又摔個倒栽蔥，調查顯示美國消費者對未來一年通膨預期七個月來首度上揚，投資人憂心 聯準會（Fed）最終升息水準會比預期更高。下周將迎接更多財報，投資人關注企業在通膨高漲之下的業績表現。

密西根大學周五公布的美國消費者信心調查顯示，未來一年通膨預期由4.7%升至5.1%。Fed為壓抑通膨率不斷急進升息，也留意消費者對通膨的預期心理。一旦通膨預期升高，將助長勞工對薪資的期望，如此會更難降低通膨。受此數據影響，美國公債殖利率漲至2008年來最高，10年期公債殖利率從周四的3.952%上升至4.005%。

對利率最敏感的科技股和半導體股首當其衝，那斯達克綜合指數和費城半導體指數周五分別重挫3.1%和4.5%，台積電ADR也受拖累大跌4.1%。一周下來，那指和費半各跌3.1%和8.3%，台積電ADR跌8.4%。

道瓊工業指數周五下跌403.89點，跌幅1.3%，史坦普500指數跌2.4%。一周下來，史坦普跌1.6%，道瓊指數上漲1.2%。

美國股市本周一開始就下跌，然後周四早盤反映9月通膨率高於預期，先是暴跌，隨後竟開始反彈，道瓊工業指數首見在一個交易日內由下跌至少500點然後又上漲至少800點。

美股周五大跌，讓周四反智的漲勢更顯突兀。Federated Hermes 首席股票市場策略師奧蘭多（Phil Orlando）說：「昨天這樣驚人又強大的盤中漲勢完全錯了，然後你看看今天上午的密西根大學數據才吻合我們對經濟的觀察，股市下跌即反映這數據，這才跌得有理。」

Fed官員已開始暗示升息會比預期更高。堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治說，最終利率勢必更高；舊金山聯邦準備銀行總裁戴利表示她「非常支持」升息到限制性的水準，4.5%至5%之間是最可能的結果。如今，市場已反映Fed今年到12月有七成機率會升息超過4.5%，這是幾個月前想像不到的水準。

投資人如今開始明白，Fed會不計一切升息來制伏通膨，但美股周四逆勢大漲一面也反映，不論利空如何，投資人正設法測試底部。據Bespoke 投資集團統計，史坦普500指數周四盤中從盤中跌2.4%逆轉收漲2.6%的情況，史上只出現過十次，接下來三個月平均下跌3.5%，而未來一年平均上漲14.6%。Bespoke據此推斷，周四的忐忑走勢預告離底部已不遠了。

Villere & Co.基金經理人維勒爾（Lamar Villere）也認為，史坦普500指數今年已跌25%，正形成非必須消費品股和大型科技股逢低買進的契機。

周五率先公布財報摩根大通和富國銀行（Wells Fargo）均上漲，而下周的重點仍在財報，有特斯拉、Netflix、嬌生，還有美國銀行和高盛。投資人關注的是，通膨既如此猖狂，業者業績能否持續有不錯的表現。

指數 投資 升息

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