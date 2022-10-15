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財經簡訊

財經新聞組／整理

克羅格246億收購Albertsons

互為競爭對手的雜貨商克羅格(Kroger)和Albertsons宣布合併。克羅格同意以每股34.1元的價格收購Albertsons，交易價值為246億元。按市占率計算，克羅格是美國第二大雜貨商，僅次於沃爾瑪，Albertsons 排名第四，位居好市多之後。克羅格和Albertsons合併後將更接近沃爾瑪。

大摩投行業務營收暴跌55%

摩根史坦利上季業績低於分析師預期，因為該季投資銀行業務收入暴跌55%。截至9月30日當季獲利24.9億元，合每股1.47元，低於Refinitiv分析師估計的1.49元；而去年同期為35.8億元，合每股1.98元。營收129.9億元，未達預期的133億元。

雙高發威 9月零售銷售意外持平

由於居高不下的通膨和快速上升的利率抑制了商品需求，美國9月零售銷售出人意料地保持不變。商務部表示，9月銷售數據保持不變，8月數字由成長0.3%上修至成長0.4%。扣除汽車、汽油、建築材料和食品服務的核心零售額成長0.4%；8月數據由持平上修至成長0.2%。

上月降1.2% 進口物價連降3月

受石油產品成本下降和美元走強的拖累，美國9月進口物價連續第三個月下跌，代表隨著全球供應鏈的改善，進口通膨壓力正在消退。勞工部表示，繼8月下降1.1%後，上月進口物價格再降1.2%，較上年同月上漲6.0%，為2021年2月以來最小漲幅，8月年增7.8%。

小摩靠升息創造更多利息收入

摩根大通上季業績超出分析師的預期，這家全美資產規模最大的銀行利用利率上升創造了更多的利息收入。該行獲利年減17%至97.4億元，合每股3.12元，超過預期的2.88元；剔除與投資證券虧損相關的24分打擊，每股獲利3.36元。營收334.9億元，超過預期的321億元。

Beyond Meat宣布裁員19%

Beyond Meat宣布計畫裁員19%，約200名員工。削減預計將在今年年底完成，並努力在2023年下半年實現現金流轉為正值。該公司股價今年以來已下跌約77%，因面臨銷售額下滑。該公司營運長拉姆西(Doug Ramsey)已離職，他數周前涉嫌在阿肯色州停車場咬傷一名男子的鼻子而被捕。

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