股指盤中逆轉 只是熊市反彈

美國商銀策略師哈奈特(Michael Harnett)表示，在Fed退出激進的緊縮政策之前，美股 和經濟還將經歷更多痛苦。

他指出，在超賣、高現金水平和缺乏信心的背景下，美股13日在CPI通膨數據出爐後的絕地大反攻，就像一場「熊市反彈」。這是動盪的一年中的最新進展，今年的特色是人們擔心經濟衰退，而Fed在控制通膨方面的決心堅定不移。

美商銀認為，這是一次「不錯的反彈」，但美股要到2023年才會觸及低點。該行指出，在Fed收手之前，還需要承受更多的經濟和市場痛苦。

另外，巴克萊策略師考烏(Emmanuel Cau)表示，防禦性部位和「超級看跌情緒」可以幫助美股從超賣水平反彈，但「經濟成長和策基本面繼續不利於持續上漲」。

根據美國商銀策略師的觀點，一旦明年美股跌至低點，最好的反向交易將是放空美元，並做多60%的股票 和40%的債券的投資 組合。該行的牛熊指標仍處於「最大看跌」水平，通常被視為反向買入訊號。

美國商銀在報告中引用13日美國CPI報告發布之前公布的EPFR Global統計數據，截至10月12日當周，全球股票型基金流入約3億元。現金流入1億元，而98億元從債市中撤出，黃金贖回3億元。

美國商銀表示，在美國，最近一周有52億元資金流入股票型基金，而歐洲的股票型基金則連續第35周出現資金流出。

根據交易內容，投資人將大量資金投向美國的大型股、價值型股票和成長型股票。在各類股中，科技股的資金流入規模最大，為10億元，消費股的贖回規模最大，為8億元。（財經新聞組）