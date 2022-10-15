道指跌403點 全周升逾1%

美股14日暴跌，結束了動盪的一周。

道瓊工業平均指數 下跌403.89點或1.34%至2萬9634.83點，但全周仍上漲1.15%。史坦普500指數下跌86.84點或2.37%至3583.07點，為8個交易日內第7次收跌。那斯達克綜合指數下跌327.76點或3.08%至1萬321.39點，遭特斯拉 和Lucid Motors分別下跌7.55%和8.61%拖累。

史指和那指本周均收低，分別下跌1.55%和3.11%。

與此同時，債券殖利率 飆升，隨著投資人對更高的通膨預期做出反應，10年期美國國債殖利率在兩天內第二次突破4%。

油價下跌，將大宗商品推至8月5日以來最糟單周走勢。西德州中質原油(WTI)收跌3.93%至每桶85.61元；本周累計下跌7.59%，3周來首見單周下跌。今年以來WTI上漲近14%。布蘭特原油也下跌3.11%至每桶91.63元，本周下跌6.42%。這是布蘭特原油自9月2日以來的第一周下跌。今年以來上漲近18%。

連鎖雜貨店營運商Albertsons成為頭條新聞。在克羅格(Kroger)同意以246億元或每股34.1元的價格收購該公司後，Safeway母公司Albertsons下跌8.45%，而克羅格下跌7.32%。

包括摩根大通和花旗集團和富國銀行等幾家銀行股都上漲，原因是財報好壞參半。摩根史坦利收跌。